Interior declara la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios que arrasan España, entre ellos el de Tarifa

El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para evaluar la situación y coordinar acciones.

La fase de preemergencia, decretada a las 02:00 de este martes por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías, según señala Interior en un comunicado.

La decisión de Interior se produce ante los múltiples incendios activos en las comunidades autónomas afectadas: Madrid, Andalucía (entre ellos, el de Tarifa), Castilla-León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura que han provocado el desalojo de miles de personas y causado la muerte de un hombre por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).

La activación de la preemergencia ha llevado además al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias a iniciar un procedimiento de comunicación reforzada con los centros de emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por el fuego, que ha supuesto, además, la movilización de diferentes recursos de la Administración General del Estado como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A la reunión del Cecod, el organismo de coordinación estatal, que se celebrará en las próximas horas, Interior ha citado a los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Española de Meteorología y la Dirección General de Política de Defensa, entre otras instituciones.

El Pegem, el plan estatal, es el instrumento que define la organización, movilización de recursos y coordinación de administraciones ante emergencias y contempla la declaración en fase de preemergencia cuando se prevea que una emergencia declarada por una comunidad autónoma pueda requerir recursos de otras autonomías o del Estado o cuando se desarrolle una emergencia que suponga la activación de un plan especial del Estado o de una o varias autonomías o ciudades autónomas.

La situación operativa 1 se declara cuando la o las emergencias puedan controlarse con medios ordinarios de las comunidades afectados o con apoyos puntuales de recursos de otros ámbitos territoriales cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil, según indica este plan.