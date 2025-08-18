Los incendios han arrasado más de 200.000 hectáreas en los últimos cuatro días

Efectivos de la UME y vecinos en las inmediaciones de un fuego en Ponferrada, León.

La oleada de incendios que continúa asolando el noroeste de España, con especial virulencia en Orense, León, Zamora y Cáceres, ha arrasado 200.000 hectáreas en los últimos días. Así se desprende de los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), de Copernicus, actualizados este lunes, que elevan a un total de 344.417 hectáreas las que han ardido en España en los 224 incendios ocurridos este año, cuando el pasado 14 de agosto los satélites de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea daba el dato de 148.205 hectáreas calcinadas.

Con los datos actualizados por EFFIS, España ha quemado en 2025, a día de hoy, más hectáreas que en todo 2022, año que tenía el récord de superficie quemada en las estadísticas de la UE (306.555 h.), que se inició en 2006.

Hasta el momento y durante este año, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales tiene contabilizados 224 incendios en España.

El Ministerio para la Transición Ecología y el Reto Demográfico (Miteco) publicó esta madrugada en su página web datos provisionales de superficie de este año hasta el 10 de agosto y sitúa esa cifra en 138.788 hectáreas.

Según el Miteco, la información comunicada por las comunidades autónomas no incluye la superficie de los grandes incendios producidos en la última semana al no estar extinguidos, a fecha de publicación del informe.

Según datos del Miteco, del pasado 8 de agosto, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas en 2025, sumaban 14 y superaban así la media del último decenio.