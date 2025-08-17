El incendio en la vertiente leonesa de Picos de Europa llega a Cantabria

El incendio forestal que viene afectando a Barniedo de la Reina (León) ha cruzado a la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa. El Gobierno de Cantabria, a través del Centro de Coordinación Operativa, informa en un comunicado de que el fuego ha entrado en la comunidad autónoma a las 18:11 horas"de forma leve", dado que "ya se venía trabajando con intensidad en ese foco", a través de los puertos de Salvorón, en el municipio de Camaleño.

Un operativo formado por unas 70 personas entre bomberos forestales y agentes el medio natural de la Consejería de Desarrollo Rural, técnicos de la Consejería de Presidencia y miembros de Cruz Roja, se ha incorporado a la zona y en el puesto de mando avanzado ubicado en Vega de Liébana para llevar a cabo labores de extinción y prevención.

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha subrayado que, gracias a las labores de prevención que los técnicos del Gobierno de Cantabria llevan realizando desde ayer en la zona, "se ha podido controlar el fuego".

Y ha comunicado que ya ha recibido del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias la autorización positiva para que los medios aéreos de la UME se desplacen a la zona, por lo que el Ejecutivo cántabro había elevado hoy a situación 2 el plan regional de emergencias. Aún no se ha confirmado por parte del Ministerio cuándo llegarán los medios aéreos, aunque los medios de los que dispone el Gobierno de Cantabria seguirán trabajando "para que el fuego no se adentre en Cantabria".