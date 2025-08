Igualdad alerta del impacto de la violencia machista entre los jóvenes con una nueva campaña digital

El machismo y los argumentos negacionistas de la violencia de género han encontrado un buen nicho en el entorno digital como nuevo campo de actuación. Bajo el lema “Violencia digital .es violencia”, el Ministerio de Igualdad ha lanzado este lunes una campaña con un objetivo claro: poner el foco en este tipo de formas de violencia machista que se ejercen, cada vez con más frecuencia y en edades más tempranas, a través de las redes sociales, los móviles y otras plataformas digitales; más aún en esta época de año, pleno verano.

En este mundo digital es donde comienzan algunas formas de maltrato, donde adolescentes y jóvenes se exigen conocer la ubicación a tiempo real, una videollamada para “comprobar” con quién estás o una amenaza velada si no se responde al instante. Control, chantaje emocional, difusión no consentida de imágenes íntimas, acoso... Se trasta de agresiones reales que no dejan evidencias físicas, pero que se ejercen, como indica el minsiterio, "en un lugar sin paredes ni puertas: internet y las redes sociales”.

Violencia en una etapa de construcción de personalidad

La campaña insiste en que estas violencias, por su aparente invisibilidad, tienden a normalizarse entre adolescentes y jóvenes, lo que las convierte en una amenaza especialmente peligrosa. Muchas chicas conviven con esta presión desde edades muy tempranas, en una etapa clave para la construcción de su identidad y autoestima.

“La violencia machista no es sólo lo que ocurre en las discotecas, los estadios o los domicilios”, advierte el Ministerio. “También habita en los chats de clase, en los grupos de WhatsApp, en los DMs de Instagram o TikTok”. De hecho, según datos citados en la campaña, el 73 % de las mujeres que utilizan Internet han sufrido algún tipo de violencia digital.

La iniciativa se dirige especialmente a los chicos, apelando a su responsabilidad y capacidad de transformación: fomentar un uso respetuoso de la tecnología y comprometerse activamente en la denuncia y el aislamiento social de quienes ejercen estas conductas. “Quienes hostigan, controlan o humillan en el universo digital han de tener claro que no cuentan con el apoyo de su entorno. La sociedad debe demostrarles que están solos”, subraya el comunicado.

Urgencia educativa y social

Igualdad también señala la importancia de educar desde edades tempranas en un uso ético de la tecnología y en relaciones basadas en el consentimiento, el respeto y la igualdad. Por eso, esta campaña no solo visibiliza un problema creciente, sino que plantea una urgencia educativa y social: proteger a las generaciones más jóvenes del machismo que se esconde tras una pantalla.

La campaña se enmarca en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en febrero, que amplía el foco a otras formas de violencia, como la económica, la vicaria y, por primera vez, la digital. Porque el machismo también empieza en línea. Y frenarlo a tiempo es clave para que no se normalice.