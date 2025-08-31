Hallan restos humanos donde se buscaba a dos desaparecidos en la urbanización de Mazarrón, en Murcia

Hallados restos humanos en la urbanización de Mazarrón donde se buscaba a 2 desaparecidos

Especialistas en criminalística de la Guardia Civil, desplazados desde Madrid, han hallado restos humanos en una vivienda de la urbanización Camposol, en Mazarrón (Murcia), donde residían dos ciudadanos ecuatorianos cuya desaparición fue denunciada por sus familias el pasado mes de abril, según confirman fuentes de la investigación.

El hallazgo se produjo este viernes tras nuevas inspecciones en la zona, después de que en los primeros días de búsqueda se desplegaran incluso helicópteros, al sospecharse que la desaparición no había sido voluntaria.

Las diligencias, instruidas por un juzgado de Totana, permanecen bajo secreto mientras se esperan los resultados del Instituto Anatómico Forense, que determinarán la causa de la muerte y confirmarán la identidad mediante pruebas de ADN.

Según fuentes próximas al caso, los desaparecidos son José Patricio Chango, de 43 años y padre de cuatro hijos, y Edwin Guillermo Cambal, de 32, sin descendencia, con familiares tanto en Barcelona como en Ecuador.