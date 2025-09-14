Hallado un hombre muerto entre los escombros tras la explosión en Vallecas

Un hombre ha sido localizado muerto esta madrugada en una nueva búsqueda de los Bomberos de Madrid y la Unidad Canina en el bar donde ayer una explosión de gas causó 25 heridos, varios de ellos de gravedad.

Según ha informado Emergencias Madrid esta madrugada, una psicóloga de Samur PC está atendiendo a los familiares de este hombre que es ya la primera víctima mortal de esta explosión registrada ayer en el bar 'Mis Tesoros' de Vallecas (Madrid), que fue causada por una "concentración de gases" aún sin identificar.

En la actualidad los 25 heridos, algunos de gravedad, se encuentran hospitalizados en el Hospital de La Paz y al 12 de Octubre.

Según informó ayer Carlos Marín, jefe de bomberos ayuntamiento de madrid, el edificio donde está situado el bar 'Mis Tesoros' tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" una región de unos 50-60 m2, "pero hay que hacer una valoración entera".

"El edificio ahora mismo está inestable (...) por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio", añadió.

Además, según Marín, la zona afectada es la de acceso al portal en las viviendas superiores, con lo cual aunque haya alguna vivienda superior que no tenga ningún daño, "el acceso a la finca está es completamente imposible".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, también se trasladó a la zona, donde contó que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados, "al menos durante algunas días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

Hasta el lugar de los hechos acudieron un total 13 dotaciones de Samur-PC y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la Unidad Canina, además de unidades del SUMMA 112.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones y la policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle ha tenido que ser cortada.