Gran eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025: guía completa para no perdértelo en Andalucía

El domingo 7 de septiembre de 2025 el cielo ofrecerá un espectáculo único: un eclipse lunar total que teñirá la luna llena de un intenso tono rojizo, fenómeno conocido como “luna de sangre”. Además, coincidirá con la última luna llena del verano, por lo que todo apunta a que será un fenómeno impresionante para aquellos que puedan disfrutarlo.

El eclipse podrá verse en gran parte de España y en toda Andalucía, aunque se verá mejor en las provincias más situadas al Este. El satélite se teñirá de un intenso tono rojizo visible durante el atardecer en casi todo el territorio, salvo en las zonas más occidentales de Galicia y en Canarias, donde solo se apreciará la fase parcial. En la península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna saldrá ya eclipsada, lo que permitirá disfrutar de la segunda parte de la fase total, con mejor visibilidad en Baleares y Cataluña, detalla el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El satélite aparecerá inicialmente con un brillo tenue por su cercanía al horizonte, lo que le dará un aspecto mayor y más llamativo. A medida que avance la noche, se volverá más brillante, ofreciendo una imagen espectacular.

Tomando como referencia Madrid, el eclipse parcial comenzará a las 18:27, alcanzará su punto máximo a las 20:11 y concluirá a las 21:56. La fase total durará desde las 19:31 hasta las 20:53.

A diferencia de los eclipses solares, limitados a una estrecha franja de observación, los eclipses lunares son visibles desde medio planeta y duran varias horas, lo que los convierte en uno de los fenómenos astronómicos más accesibles y admirados en todo el mundo.

Mientras que en Europa occidental solo podrá verse de forma parcial, en regiones como el este de África, Oriente Medio, gran parte de Asia y el oeste de Australia será visible en toda su magnitud, incluyendo todas las fases del eclipse.

¿Qué es un eclipse lunar y por qué se habla de la “luna de sangre”?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca justo entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar y proyectando su sombra sobre nuestro satélite. Existen tres tipos: el eclipse total, cuando la Luna queda completamente cubierta y se tiñe de rojo; el parcial, en el que solo una parte entra en la sombra; y el penumbral, que produce un oscurecimiento tan leve que pasa casi desapercibido.

Durante la fase total, la Luna adopta un tono rojizo, el fenómeno conocido como “luna de sangre”. Este color se debe a la dispersión de Rayleigh, el mismo efecto que pinta de rojo los atardeceres. La atmósfera terrestre filtra la luz azul y permite que la luz roja se refracte e ilumine la superficie lunar, de manera que, en cierto sentido, la Luna refleja los amaneceres y atardeceres de la Tierra.

Dónde ver el eclipse lunar del día 7 de septiembre

Las recomendaciones para ver un eclipse lunar de la mejor forma posible son situarse en lugares altos y alejados de la contaminación lumínica propia de las ciudades y las grandes urbes y con el horizonte despejado.

También se podrá seguir por internet. De hecho, la web especializada Time and Date comenzará su retransmisión en directo a las 16:00 UTC, ofreciendo imágenes del eclipse captadas desde diferentes lugares del planeta.

Consejos para disfrutar del eclipse lunar

Para observar el eclipse en todo su esplendor, lo ideal es situarse en un lugar con el horizonte despejado, como un mirador, una azotea o una colina alejada de la contaminación lumínica. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede contemplarse a simple vista sin riesgo para los ojos, ya que la luz no es dañina, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

No obstante, unos prismáticos o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle las distintas fases y tonalidades de la Luna. Eso sí, las nubes pueden arruinar la experiencia, por lo que conviene revisar el pronóstico meteorológico antes de intentar ver el eclipse lunar.