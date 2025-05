Glosario del cónclave: expresiones latinas, rituales y ceremonias que acompañan la elección del Papa en el Vaticano

Cuando los 135 cardenales electores entren en la Capilla Sixtina para elegir a un nuevo Papa, resonarán las históricas palabras "Extra omnes!" ("¡Fuera todos!"), pronunciadas por el maestro de ceremonias. Este es solo uno de los muchos términos y expresiones en latín que forman parte del ritual para elegir al nuevo Sumo Pontífice. Conocer su significado nos permitirá seguir de cerca el desarrollo del Cónclave.

El término 'Cónclave' proviene del latín 'Cum clavis', que significa 'con llave'. Se emplea desde 1272, cuando los ciudadanos de Viterbo, cansados de tres años de debates, encerraron a los cardenales para que se pusieran de acuerdo en la elección de un nuevo Pontífice. Desde entonces, los cardenales electores quedan al margen del mundo durante el proceso, sin acceso a noticias del exterior ni posibilidad de comunicarse con nadie ajeno al Cónclave.

El ritual comienza con la procesión de los cardenales hacia la Capilla Sixtina, recitando letanías y cantando el himno 'Veni Creator Spiritus' para invocar al Espíritu Santo. Una vez dentro, prestan el juramento 'De iure iurando', comprometiéndose a observar fielmente las normas establecidas, mantener el secreto y defender los derechos de la Santa Sede.

Cada cardenal se acerca al altar con una papeleta que contiene el nombre de su elegido, pronunciando las palabras "Testor Christuum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quiam secundum Deum iudico eligi debere" ("Pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará, que doy mi voto al que, según Dios, considero que tiene que ser elegido"). Las papeletas se depositan en una urna y se procede al recuento, quemando los votos tras cada escrutinio.

La 'fumata' y el anuncio del nuevo Papa

El mundo entero estará pendiente de la chimenea de la Capilla Sixtina, esperando ver el color del humo que indique si se ha elegido o no a un nuevo Papa. Si la votación es concluyente, antiguamente se quemaba paja húmeda y el humo salía blanco, anunciando el "Habemus Papam" ("Tenemos Papa"). En caso contrario, se utilizaba paja seca y el humo salía negro.

En la actualidad hay una segunda chimenea en la que los cardenales encienden un bote de humo artificial, de color blanco o negro según corresponda, que evita malos entendidos y no deja lugar a la duda por el color del humo que brota de la chimenea.

Una vez elegido el nuevo Pontífice, se le preguntará "Acceptasne electionem de te canonice factam in summun pontificem?" ("¿Aceptas tu elección canónica como Sumo Pontífice?") y "Quo nomine vis vocari?" ("¿Con qué nombre quieres ser llamado?"). Tras su aceptación y elección del nombre papal, el Protodiácono anunciará al pueblo: "Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam" ("Os anuncio una gran alegría. Tenemos Papa").

Finalmente, el nuevo Papa impartirá su primera bendición "Urbi et Orbi" ("A la ciudad de Roma y al mundo") desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, dirigiéndose a los fieles congregados en la plaza.

El Cónclave en la historia de la Iglesia Católica

La elección del Romano Pontífice mediante el Cónclave es un proceso con siglos de historia en la Iglesia Católica. A lo largo del tiempo, se han ido estableciendo normas y rituales para garantizar la legitimidad y el secreto de la elección.

Aunque el procedimiento ha sufrido modificaciones, el espíritu se mantiene intacto: los cardenales electores, guiados por el Espíritu Santo, se reúnen para discernir y elegir al sucesor de Pedro, quien asumirá la responsabilidad de guiar a la Iglesia universal.

El Cónclave no solo es un evento de gran trascendencia religiosa, sino que también despierta un enorme interés mediático y expectación a nivel global. El mundo entero aguarda con impaciencia el anuncio del nuevo Papa, consciente de la influencia y el papel que desempeña el líder de la Iglesia Católica en el ámbito espiritual, social y político.