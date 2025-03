Gene Hackman murió por una enfermedad cardíaca después que su esposa, que falleció por un virus pulmonar

El actor Gene Hackman murió por una enfermedad cardiovascular hipertensiva unida al Alzhéimer que padecía, una semana después de que su esposa Betsy Arakawa falleciera por un síndrome pulmonar de hantavirus, un virus potencialmente mortal transmitido por ratones.

La médica forense jefa de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México, Heather Jarrell, ha confirmado este viernes que tanto el actor como su mujer murieron por causas naturales, según ha recogido el medio especializado Variety.

Las autoridades revelaron la semana pasada que la autopsia a ambos cuerpos dio negativo en la prueba de monóxido de carbono. También se revisó minuciosamente la casa del actor y se descartaron fugas significativas.

Gene Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto el pasado 26 de febrero junto a su mujer, Betsy Arakawa, en su casa de la localidad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EEUU). En un primer momento las autoridades policiales descartaron que la muerte estuviera relacionada con algún delito o crimen al no apreciarse indicios, aunque investigaron el caso.

Arawaca fue encontrada muerta en el baño, con pastillas esparcidas por la encimera que, según la forense, "eran medicamentos para la tiroides que se estaba tomando" por prescripción médica. Por su parte, el cuerpo de Hackman fue hallado en la entrada de la casa. También apareció muerto uno de los perros que el matrimonio cuidaba.

Poco después se supo que habían fallecido varios días antes de que les encontraran.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa.

Un grande de la pantalla

Ganador de dos Oscar -estuvo nominado a la estatuilla en cinco ocasiones-, de cuatro Globos de Oro y de dos Bafta, entre otros reconocimientos, Gene Hackman participó en más de 80 películas, y será recordado por sus personajes en cintas como Bonnie and Clyde, The French Connection (que le valió su primer premio de la Academia en 1971), Superman, Sin perdón (segundo Oscar), La tapadera o The Royal Tenenbaums.

En 2004, tras participar en Welcome to Mooseport, el actor anunció su retirada de los escenarios, y desde entonces sus apariciones públicas habían sido contadas al llevar una vida lejos de los focos junto a su esposa -con la que se casó en 1991- en su hogar de Santa Fe.