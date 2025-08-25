Galletas Fontaneda contaminadas: alerta por partículas metálicas en siete comunidades, incluida Andalucía

La empresa Mondelēz International ha emitido una alerta sanitaria este lunes tras detectar la posible presencia de partículas metálicas en un lote específico de Galletas Pims Naranja de la marca Fontaneda. El producto afectado ha sido distribuido en siete comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, según ha informado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). La compañía ha activado los protocolos de seguridad alimentaria para garantizar la retirada inmediata del producto de los establecimientos comerciales.

El lote concreto bajo alerta corresponde a las Galletas Pims 150 gramos con sabor a naranja, identificadas con el número OHT1153212, con fecha de consumo preferente hasta el 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815. Las autoridades sanitarias han puesto en marcha el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la correcta retirada de los productos afectados en todas las regiones donde se ha confirmado su distribución, que incluyen además de Andalucía, las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Las galletas afectadas por la alerta.

La Aesan ha sido clara en su recomendación hacia los consumidores: quienes tengan en sus hogares paquetes correspondientes al lote afectado deben abstenerse completamente de consumirlos por el riesgo que podrían suponer para la salud. Aunque por el momento no se han reportado casos de lesiones o daños relacionados con la ingesta de estas galletas, las autoridades actúan de manera preventiva ante el potencial peligro que representan las partículas metálicas en productos alimenticios.

Alcance de la alerta sanitaria y medidas de control

La distribución inicial del producto se ha confirmado en siete comunidades autónomas, pero las autoridades no descartan que haya podido existir redistribución a otras regiones del territorio español. Esta posibilidad ha llevado a reforzar los controles y a extender la comunicación de la alerta a nivel nacional para evitar cualquier riesgo para los consumidores en otras zonas geográficas no identificadas inicialmente.

Fuentes de la industria alimentaria consultadas explican que la detección de partículas metálicas en productos procesados suele deberse a fallos en los sistemas de control de calidad o incidencias en la maquinaria utilizada durante el proceso de fabricación. Los protocolos de seguridad alimentaria establecen la obligación de comunicar inmediatamente este tipo de hallazgos a las autoridades competentes y proceder a la retirada preventiva del mercado.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información representa el principal mecanismo de alerta temprana para garantizar la seguridad alimentaria en España. Este sistema permite a las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas actuar de manera coordinada y ágil ante situaciones como la presente, verificando que los productos señalados son efectivamente retirados de los puntos de venta.

¿Qué hacer si has comprado el producto afectado?

Los consumidores que hayan adquirido Galletas Pims Naranja de Fontaneda deben verificar el número de lote y la fecha de caducidad en el envase para comprobar si corresponden con los datos del producto afectado. En caso afirmativo, la recomendación de las autoridades sanitarias es clara: no consumir el producto bajo ninguna circunstancia.

Aunque la empresa no ha detallado aún el protocolo específico para la devolución, lo habitual en estos casos es que los consumidores puedan retornar el producto al establecimiento donde lo adquirieron para obtener un reembolso o cambio por otro artículo similar no afectado por la alerta. Es recomendable conservar el ticket de compra, aunque muchos establecimientos aceptan la devolución sin este requisito cuando se trata de alertas sanitarias oficiales.

Para obtener información adicional, los consumidores pueden contactar directamente con el servicio de atención al cliente de Mondelēz International o consultar los canales oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde se irán actualizando los datos sobre el alcance de la alerta y las medidas adoptadas.

Importancia de los sistemas de alerta alimentaria

Esta situación pone de manifiesto la relevancia de los mecanismos de alerta y control en materia de seguridad alimentaria. El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) funciona como una red que conecta a las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas con la administración central, permitiendo una respuesta coordinada ante cualquier riesgo detectado en la cadena alimentaria.

España cuenta con uno de los sistemas de seguridad alimentaria más robustos de Europa, con protocolos estrictos que obligan a las empresas a comunicar cualquier incidencia que pueda afectar a la salud de los consumidores. La transparencia y la rapidez en la comunicación de estos riesgos son elementos clave para la protección efectiva de la salud pública.

Expertos en seguridad alimentaria consultados destacan que la detección de cuerpos extraños en alimentos, como las partículas metálicas en este caso, suele identificarse durante los controles rutinarios de calidad que realizan las propias empresas o a través de reclamaciones de consumidores. La activación inmediata de los protocolos de alerta demuestra el funcionamiento adecuado del sistema de vigilancia.