Meteo
Sigue el frío este miércoles
La pirámide de cristal entrada al Museo del Louvre, cercada por la nieve.
La pirámide de cristal entrada al Museo del Louvre, cercada por la nieve. / EFE / EP

Las fotos del temporal de nieve en París

En la capital francesa, a primera hora de la mañana, habían caído 6 centímetros, indicó Météo France, que advierte de que un nuevo frente va a provocar a partir del final de la jornada del miércoles nuevas nevadas.

París y el norte de Francia, al borde del colapso por el temporal de nieve

EFE / EP

07 de enero 2026 - 12:27

El norte y el noroeste de Francia vive este miércoles un episodio de nieve, con espesores en términos generales de entre cinco y ocho centímetros, que ha provocado atascos interminables con más de 1.600 kilómetros acumulados esta mañana, además de la supresión de unos 140 vuelos en París. De todas esas retenciones, 900 kilómetros estaban concentrados en la región de París a las 10:00, según el sitio de información sobre el tráfico Sytadin. Además, en el área metropolitana de París se había suspendido desde primera hora de la mañana la circulación de los autobuses urbanos y el servicio de transporte público Ile de France Mobilités pedía a los viajeros que verificaran antes de salir de casa si van a poder encontrar medios para desplazarse.

Las fotos del temporal de nieve en París
1/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
2/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
3/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
4/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
5/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
6/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
7/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
8/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
9/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
10/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
11/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
12/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
13/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
14/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
15/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
16/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
17/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
18/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
19/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
20/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
21/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
22/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
23/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
24/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
25/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
26/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
27/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
28/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
29/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
30/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
31/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
32/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
33/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
34/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
35/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
36/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
37/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
38/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
39/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
40/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP
Las fotos del temporal de nieve en París
41/41 Las fotos del temporal de nieve en París / EFE / EP

También te puede interesar

Lo último

stats