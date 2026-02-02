La Fontana di Trevi ya cuesta 2 euros a los turistas: el Ayuntamiento de Roma espera recaudar seis millones de euros al año

"Dos euros, two euro, due euro…": Los trabajadores de la Fontana di Trevi no han dejado de repetirlo este lunes en el emblemático monumento de Roma, que desde este lunes es de pago para verlo de cerca, en un día en que la polémica se ha instalado entre los visitantes, sobre todo entre los últimos que entraron gratis y los primeros en pagar la inédita tarifa.

La fuente más famosa de la capital italiana amaneció como de costumbre, con turistas que aprovechan la poca afluencia de las primeras horas del día para contemplarla con calma y arrojar una moneda a la estatua que simboliza a Océano conduciendo un carro en forma de concha.

En medio del cotidiano ruido del agua cayendo sobre la cuenca de la fuente, ha irrumpido el sonido de un trabajador preparando el circuito vallado que, desde este lunes, los turistas deberán atravesar para pagar dos euros. ¿Y cuánto espera recaudar el Ayuntamiento? Según cifras "conservadoras" del concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, seis millones de euros al año.

La organización apenas ha cambiado respecto al sistema anterior, cuando se formaba una fila para controlar a los turistas, aunque el acceso era gratuito. La novedad consiste en la incorporación de datáfonos, la recolección de efectivo y un cartel que no deja lugar a dudas, con el '2€' bien visible.

Opiniones divididas

El nuevo formato no ha dejado indiferente a nadie y ha generado opiniones encontradas. "Creo que es por el dinero. Los italianos quieren más dinero", asegura Ravital, una turista israelí. Aunque la portuguesa Anna discrepa: "Creo que es buena idea organizarlo así, para poder caminar y disfrutarla".

Entre los primeros en pagar, principalmente turistas, estaban Fernando, Marina y Juanmi, tres gaditanos que coinciden en que la medida hará que visitar el monumento sea menos agobiante. Marina, en tono de broma se lamenta haber sido de los primeros "pringados" por pagar dos euros cuando unos minutos antes era gratis.

Aunque también muestran discrepancias entre sí. Mientras que la joven considera que no debería cobrarse, su amigo Fernando la contradice: "Yo creo que sí. Muchas veces el turismo es tan masivo que resulta agobiante".

En este sentido, el concejal Onorato defendió durante una rueda de prensa frente a la fuente que pagar es "un aporte a la belleza y a la hospitalidad".

"Si la Fontana di Trevi estuviera en Nueva York habrían pedido al menos cien dólares, no dos euros. Pero para esto también habrá tiempo de demostrar cómo se puede establecer un equilibrio inteligente entre vivir un lugar, vivirlo bien, garantizar un servicio y recibir más que una simple entrada", subrayó.

Aunque en menor número, algunos italianos también se han acercado esta mañana a la fuente, con opiniones divididas. Francesco considera que es una "decisión equivocada del Ayuntamiento": "Para ver de cerca estas obras no se debería pagar, en mi opinión, sobre todo si son públicas".

30.000 personas al día en 2025

Ahora el foco está en si, además de la recaudación, esta medida ayudará a controlar la afluencia de un monumento que, solo en 2025, recibió nueve millones de visitantes, unas 30.000 personas al día.

En los últimos años, otros monumentos, como el emblemático Panteón de Agripa, se han vuelto de pago, y cinco museos más gestionados por el Ayuntamiento comenzarán a cobrar entrada desde hoy. El proceso de compra, según constató esta agencia, es sencillo y se puede realizar tanto en línea como directamente en el lugar.

El pago de la nueva tarifa en la Fontana de Trevi permite acceder al borde del famoso monumento, donde tradicionalmente los turistas cumplen con el ritual de lanzar monedas al agua.

No obstante, quienes no deseen pagar pueden acceder a esa zona de manera gratuita fuera del horario establecido, es decir, antes de las nueve de la mañana (salvo lunes y viernes que el pago empieza a las 11:30 horas) o después de las 22 horas.