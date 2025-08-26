Una familia se cuela en el recinto de lobos de Cabárceno y es grabada por un 'tiktoker'

Tres personas, dos adultos y un menor, al parecer integrantes de una familia, que han visitado recientemente el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, se adentraron en el recinto de los lobos, al colarse primero por una valla de madera -que es un elemento disuasorio ante posibles accesos al espacio- y subirse después, una vez dentro, a un risco para observar desde allí a los cánidos.

Los hechos, que suponen una infracción de las normas de la instalación turística, en la que conviven en semilibertad ejemplares de un centenar de especies animales de los cinco continentes, fueron grabados por otro visitante (el creador de contenido Xtrauss) y difundidos en redes sociales, este pasado domingo.

Cantur, empresa pública encargada de la gestión de Cabárceno, tuvo conocimiento de lo sucedido el lunes y va a entregar el vídeo, subido a 'Tik Tok', a la Guardia Civil para tratar de identificar a quienes se colaron en el recinto de los lobos e interponer la correspondiente denuncia, han confirmado a Europa Press fuentes de la sociedad, dependiente de la Consejería de Turismo.

Además, han aprovechado lo ocurrido para mostrar su "condena absoluta" ante actitudes "incívicas y temerarias", con las que el visitante que se adentró en primer lugar en esta zona de prohibido acceso para el público se puso en peligro a sí mismo y a su familia, pues iba acompañado de otra persona y de un menor, además de a los propios animales, algunos de los cuales merodeaban por debajo de donde se encontraban los turistas.

Desde Cantur han señalado a esta agencia que estos turistas se han "saltando las normas" toda vez que no se puede entrar en los espacios habilitados para la fauna, que están debidamente delimitados y existen carteles informativos además, a lo que se suma la seguridad y vigilancia que hay por todo el parque.

Asimismo, recuerdan que hay miradores "estratégicos y seguros" a lo largo y ancho del recinto para poder observar adecuadamente a los animales que alberga Cabárceno.

Cantur ha tomado medidas y revisa los accesoso a la zona

La directora general de la empresa pública, Inés Mier, ha indicado a preguntas de los periodistas acerca de este asunto que Cantur ha "tomado ya medidas" tras lo ocurrido, como la puesta a disposición de la Guardia Civil del vídeo grabado y difundido en redes.

El objetivo es averiguar la identidad de las personas, interponer la correspondiente denuncia, este martes, determinar si se ha cometido alguna infracción administrativa o penal e instruir, en su caso, las diligencias que procedan y tomar las medidas oportunas.

Además, se están "revisando" los accesos en la zona del recinto de lobos de Cabárceno, porque los protagonistas del vídeo "han tenido que pasar por una zona que no está accesible al público, para evitar que vuelvan a pasar estos incidentes", ha explicado Mier.