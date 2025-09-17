Muere en Ceuta un español tras un mes en coma por una brutal agresión en Marruecos

Un hombre de nacionalidad española y natural de Larache falleció este lunes en el Hospital Universitario de Ceuta, tras permanecer 25 días en la UCI en estado de coma y muerte cerebral. La víctima, que había regresado a su ciudad natal tras dos décadas sin hacerlo, había sufrido una violenta agresión en Marruecos.

Según informó el medio local Tanja24.com y recoge El Faro de Ceuta, el hombre fue atacado en el barrio popular Homa 80 de Larache, donde recibió fuertes golpes en la parte posterior de la cabeza con un objeto de hierro. El ataque lo dejó gravemente herido.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Princesa Lalla Mariam de Larache, que se negó a atenderlo, y posteriormente derivado al Hospital Mohamed V de Tánger, donde, de acuerdo con sus allegados, tampoco recibió la atención necesaria. Ante esta situación, su familia, residente en España, gestionó su traslado en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta, donde finalmente perdió la vida tras un mes en la UCI.

El fallecido deja dos hijos pequeños residentes en España.

Un barrio marcado por la inseguridad

Los familiares de la víctima señalaron que los agresores pertenecen a un grupo de adolescentes del barrio Homa 80, conocidos por el consumo de drogas duras y por cometer robos y actos violentos. Este barrio, también llamado “barrio nuevo”, ha registrado un repunte en la inseguridad, con la proliferación del tráfico de drogas, consumo de alcohol, robos y agresiones.

La familia, en estado de shock, ha exigido justicia y pidió a las autoridades que actúen para que se aplique la ley contra los responsables. Hasta el momento, uno de los implicados en la agresión ha sido detenido.