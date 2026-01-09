Explosión en Carabanchel: un muerto y nueve heridos en un edificio en obras

Una persona ha perdido la vida y otras nueve han resultado heridas, una de ellas de carácter menos grave, tras una explosión de gas en un edificio en obras situado en la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel. El suceso se ha producido este viernes 2025 poco después de las 16:00 horas en el número 36-38 de la citada vía, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La deflagración ha tenido lugar en un inmueble de cuatro plantas construido en 1962, con cuatro viviendas por planta, que se encontraba en pleno proceso de obras. El impacto de la explosión ha provocado el colapso del forjado de la cubierta de la última planta y la caída de parte del forjado de la fachada sobre el cuarto piso del edificio. Las causas que han originado esta explosión están siendo investigadas en estos momentos por las autoridades competentes.

Los servicios de emergencia se han desplazado de inmediato hasta el lugar del siniestro. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han logrado extinguir el incendio derivado de la explosión y han rescatado a cuatro personas atrapadas en el interior del inmueble. Por su parte, sanitarios del Samur-Protección Civil y del Summa 112 han atendido en el lugar a ocho personas con heridas de carácter leve, mientras que otro herido menos grave ha sido trasladado a un centro hospitalario de la capital, según ha informado Emergencias Madrid.

Dispositivo de emergencia desplegado en la zona

El operativo de emergencia ha resultado de gran envergadura, con la participación coordinada de múltiples servicios. Además de los Bomberos del Ayuntamiento, que han sido los encargados de sofocar el incendio y realizar las labores de rescate, se han movilizado varias ambulancias del Samur-Protección Civil y del Summa 112 para atender a los heridos. Agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional también se han desplazado hasta el lugar para acordonar el perímetro y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los servicios de emergencia.

El acordonamiento policial ha sido necesario para evitar riesgos adicionales en la zona afectada y permitir que los equipos de emergencia trabajen con las máximas garantías de seguridad. Las autoridades han pedido a los vecinos que permanezcan alejados del área mientras continúan las labores de inspección y se determina si existen riesgos estructurales adicionales en el edificio o en las construcciones colindantes.

Estado del edificio y evaluación de daños estructurales

El edificio afectado por la explosión presenta daños estructurales de consideración en su última planta, donde el forjado de la cubierta ha colapsado completamente. Los técnicos municipales deberán realizar una evaluación exhaustiva de la estabilidad del inmueble para determinar si es seguro o si, por el contrario, existe riesgo de derrumbe. Esta valoración técnica será fundamental para decidir si los vecinos de las plantas inferiores pueden regresar a sus domicilios o si, por el contrario, deberán ser realojados temporalmente.

La antigüedad del edificio, que data de 1962, puede ser un factor relevante en la evaluación de daños, ya que las construcciones de esa época no siempre cuentan con las mismas medidas de seguridad estructural que los edificios más modernos. Las obras que se estaban realizando en el inmueble también serán objeto de investigación para determinar si pudieron influir de alguna manera en el origen de la explosión.

Investigación sobre las causas de la deflagración

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas exactas que han provocado la explosión de gas en la calle Azcoitia. Entre las líneas de investigación que se barajan se encuentra la posibilidad de una fuga de gas relacionada con las obras que se estaban llevando a cabo en el edificio, aunque por el momento no se ha confirmado ninguna hipótesis oficial.

Los inspectores técnicos examinarán tanto las instalaciones de gas del inmueble como los trabajos que se estaban realizando en el momento de la deflagración. También se analizará si las medidas de seguridad eran las adecuadas y si se habían seguido todos los protocolos establecidos para obras en edificios antiguos con instalaciones de gas. Este tipo de investigaciones suelen prolongarse durante semanas hasta que se pueden determinar con exactitud las causas del siniestro.

Antecedentes de explosiones de gas en Madrid

Madrid ha sufrido en los últimos años varios incidentes relacionados con explosiones de gas que han causado víctimas mortales y daños materiales considerables. El caso más grave en tiempos recientes tuvo lugar el 20 de enero de 2021, cuando una explosión en un edificio de la calle Toledo, en pleno centro de la capital, causó cuatro fallecidos y múltiples heridos, además de la destrucción casi total del inmueble.

Estos sucesos han llevado a las autoridades a reforzar los controles sobre las instalaciones de gas en edificios antiguos y a impulsar campañas de revisión y modernización de las redes de suministro. Sin embargo, la antigüedad de muchas construcciones en la capital y la complejidad de actualizar sus instalaciones suponen un desafío constante para garantizar la seguridad de los vecinos.