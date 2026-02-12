España supera los 49,5 millones de habitantes con más de 10 millones nacidos fuera

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.

Según indica la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó con respecto al tercer trimestre del año.

Esta población nacida fuera de España superó por primera vez los 10 millones (10.004.581 personas) y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

De los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 es población nacida en el país (18.696 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 10.004.581 son residentes en España nacidos en el extranjero, 100.216 más.

Según la estadística del INE, la población de nacionalidad española aumentó en 25.089 personas en el cuarto trimestre respecto al anterior. Así, de los 49,5 millones de residentes, 42.327.164 tienen nacionalidad española y 7.243.561 nacionalidad extranjera.

Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 56.431 respecto al tercer trimestre.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron marroquí (con 13.000 salidas), colombiana (12.500) y española (7.900).

La población creció más en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid

Durante el cuarto trimestre de 2025, y respecto al anterior, la población crece en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta, excepto en Baleares y Melilla.

Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%), Madrid (0,24%) y Cataluña y la ciudad autónoma de Ceuta (0,23% en ambos casos).

Igual que la media nacional (0,16%) están Aragón y Cantabria, y por debajo, pero también aumentando población, se sitúan Castilla y León (0,14%), Murcia (0,13%), Galicia (0,12%), Asturias (0,9%), País Vasco (0,07%), Andalucía (0,06%), Extremadura, Navarra y La Rioja (0,05% en los tres casos) y Canarias (0,02%).

En Melilla la población disminuyó un 0,26 % y en Baleares un 0,07%.

El número de hogares se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre.