En España se ponen 579 denuncias diarias de media por violencia machista

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron entre julio y septiembre de 2025 un total de 53.268 denuncias por violencia machista, lo que equivale a 579 denuncias al día en toda España. Así lo refleja el último Informe trimestral sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicado este viernes.

Durante el tercer trimestre del año se contabilizaron 49.156 mujeres víctimas, un dato prácticamente idéntico al del mismo periodo de 2024, lo que confirma que la violencia machista no retrocede. Siete de cada diez denuncias fueron interpuestas por las propias víctimas, un indicador de valentía, pero también de la soledad institucional a la que muchas se enfrentan, ya que apenas un 1,9% llegaron de la mano de familiares.

El 22,5% de las mujeres no declara contra el agresor

El informe alerta especialmente de un fenómeno inquietante: crece un 22,5% el número de mujeres que se acogen a la dispensa legal para no declarar contra su agresor. Más de 5.400 víctimas renunciaron a testificar, una decisión que no puede leerse como falta de credibilidad, sino como el reflejo del miedo, la dependencia económica, la presión emocional y la insuficiente protección del sistema. La violencia machista afecta a mujeres de todas las procedencias —el 61% eran españolas y el 39% extranjeras— y golpea también a la infancia: 121 menores tuteladas fueron víctimas en solo tres meses. Andalucía se sitúa por encima de la media nacional, con 20,9 víctimas por cada 10.000 mujeres.

Aunque siete de cada diez órdenes de protección solicitadas fueron concedidas y el 84% de las sentencias dictadas resultaron condenatorias, los datos muestran que la respuesta judicial llega tarde para muchas mujeres. Desde el CGPJ, su presidenta, Esther Rojo, insiste en la necesidad de más formación, especialización y recursos, y anima a las víctimas a denunciar, recordando que existen mecanismos para evitar la confrontación directa con el agresor. Pero las cifras vuelven a poner el foco en una realidad incuestionable: denunciar sigue siendo un acto de valentía en un sistema que aún no garantiza plenamente la seguridad de las mujeres.