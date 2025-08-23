Doce migrantes desaparecidos tras saltar al agua desde una patera a 30 millas de la isla de Cabrera, en Baleares

Doce migrantes que viajaban en una patera permanecen desaparecidos después de que, según los testimonios de los ocupantes rescatados, se lanzaran al mar cuando la embarcación navegaba a unas 36 millas náuticas al suroeste de Cabrera, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia de la costa.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado este sábado que a las 18:45 de este viernes fueron rescatados catorce migrantes de origen magrebí que viajaban en la misma embarcación, en la que, según los testimonios, se desplazaban 26 personas. De acuerdo con los rescatados, doce de los ocupantes saltaron al agua y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

En las labores de búsqueda participan el Servicio Marítimo de la Guardia Civil con la patrullera Río Gallego, un helicóptero CUCO y efectivos de Salvamento Marítimo. Las tareas de rastreo continúan bajo la coordinación conjunta del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Por otro lado, los equipos de rescate prosiguen con la búsqueda de tres migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles tras el naufragio de una patera a unas cuatro millas al sur de Mallorca. Como consecuencia del vuelco de la embarcación, un hombre perdió la vida y otro, de 30 años, resultó herido grave.

En lo que va de año, 256 embarcaciones han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, transportando a 4.819 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Sobre este suceso, la presidenta balear, Marga Prohens, ha escrito este sábado en X: "Continúa el drama humano en nuestras costas; nueva patera y doce personas desaparecidas en el mar". Prohens ha ofrecido a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo los medios de la comunidad autónoma para encontrar a estas personas.

"Aunque nos amenacen y nos insulten, esta es la realidad que todavía niega el Gobierno", ha manifestado Prohens, que ha reiterado su petición a Pedro Sánchez de que emprenda "un cambio drástico en la política migratoria" para frenar la salida de pateras desde Argelia hacia Baleares.