Dos detenidos por la muerte de la niña en una atracción de feria en Murcia el pasado fin de semana

Murcia/La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido a dos personas relacionadas con la atracción en la que una niña de 2 años recibió el pasado domingo una descarga eléctrica que le causó la muerte en la localidad murciana de Alquerías. A los dos detenidos se les imputa un delito de homicidio por imprudencia grave.

Según han informado fuentes de este cuerpo, las detenciones se ha producido en la mañana de este jueves, y a ambos se les imputan también cuatro delitos de lesiones porque otros tantos menores también recibieron ese domingo pasado descargas eléctricas en la misma atracción, si bien resultaron heridos leves.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio en una atracción ubicada en un solar privado de la localidad murciana con motivo de las fiestas patronales.

El alcalde pedáneo de Alquerías, José Luis Marín, aseguró el pasado lunes que la atracción no tenía nada que ver con el ayuntamiento, que se encontraba en un terreno privado y que no estaba allí por motivo de las fiestas, si bien en las camas elásticas, según han constatado los investigadores, podía entrar cualquier persona y no se trataba de una celebración de ámbito privado como se había insinuado desde el consistorio.

El Ayuntamiento de Murcia ha señalado que al producirse en un solar privado "corresponde a los feriantes la responsabilidad técnica de legalizar sus instalaciones y contratar directamente con Iberdrola".

Fuentes del Gobierno murciano han explicado a EFE que la única documentación que les consta es una declaración responsable para el alumbrado festivo de Alquerías registrada en Industria para el suministro eléctrico de baja tensión, presentada el 21 de mayo de 2025 por el ayuntamiento a través de una empresa instaladora a la que concedió poderes de representación.

Las investigación tratan de esclarecer qué ocurrió en unas camas elásticas para que varios menores recibiesen una descarga eléctrica que llegó a ser mortal en el caso de la niña que residía en la cercana localidad de El Raal.