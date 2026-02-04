Detenidos dos menores por grabar y difundir un vídeo sexual de una compañera a la que presionaron para mantener relaciones

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad —una chica y su novio— acusados de agresión sexual, corrupción de menores y revelación de secretos tras protagonizar un grave episodio de violencia digital y física contra otra menor. Los arrestados grabaron a la víctima manteniendo relaciones sexuales sin su consentimiento y, posteriormente, difundieron las imágenes en su entorno escolar. La investigación, liderada por la Comisaría de Torrelavega (Cantabria), arrancó el pasado 16 de enero. Fue la madre de la víctima quien dio la voz de alarma tras enterarse, a través de un grupo de madres de compañeras de clase, de que un vídeo de contenido sexual explícito en el que aparecía su hija estaba circulando entre el alumnado.

"Presión" y un "no" ignorado

Las pesquisas policiales han revelado un escenario de coacción. Los hechos ocurrieron en el domicilio del joven detenido, donde se encontraban los tres menores. Según el relato policial, la víctima accedió a mantener relaciones sexuales bajo la "presión" ejercida tanto por el chico como por su supuesta amiga.

Durante el acto, la amiga grabó la escena con su móvil sin permiso. El análisis del vídeo ha sido clave para la imputación de los delitos: en las imágenes se escucha y se observa cómo la víctima pide expresamente que paren y cesen las acciones, una súplica que fue ignorada tanto por el joven como por la autora de la grabación. Amenazas para imponer el silencio Tras la agresión, la menor detenida no solo mostró el vídeo a otras compañeras de clase, sino que impuso una "ley del silencio": amenazó con agredirlas si contaban a alguien lo que habían visto. Finalmente, tras ser identificados y detenidos, la Fiscalía de Menores ordenó que los dos presuntos agresores quedaran en libertad bajo la custodia de sus padres, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

Estos hechos ponen de manifiesto la urgencia social de educar en respeto y feminismo, si bien se constata la dudosa utilidad de los dispositivos móviles y digitales a temprana edad.