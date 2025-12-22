Un detenido por la muerte violenta de una mujer en Barakaldo

Agentes de la Ertzaintza en el lugar en el que fue hallada la mujer muerta en Barakaldo.

Una persona ha sido detenida por su presunta relación con la aparición del cadáver de una mujer este pasado domingo en una vivienda de la localidad vizcaína de Barakaldo. La autopsia ha determinado que la muerte de la mujer de 54 años fue violenta, presumiblemente por asfixia.

Hacia las once y media de la mañana de este pasado domingo, familiares de la víctima comunicaron a la Ertzaintza que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida, en el interior de su vivienda.

Al lugar se desplazaron dotaciones en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao y personal médico, que confirmaron que la víctima había muerto, así como una comisión judicial y médico forense.

A última hora del día, la Ertzaintza detuvo a un hombre de 27 años por su presunta relación con los hechos y que este lunes continuaba en dependencias policiales. La Policía Autónoma continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido.