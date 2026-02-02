Alerta
Detenida la trabajadora de una guardería en Algemesí (Valencia) por maltrato a los menores

La arrestada es la dueña del centro y fueron los trabajadores quienes denunciaron la situación

Un coche de la Policia Nacional.
Un coche de la Policia Nacional. / Mariscal (Efe)
Agencias

Valencia, 02 de febrero 2026 - 14:40

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años que trabaja en una guardería del municipio valenciano de Algemesí por el presunto maltrato y trato denigrante a los menores del centro, según han informado a Efe fuentes policiales.

Las mismas fuentes han indicado que la detención se produjo el pasado viernes por la tarde y la detenida ya ha pasado a disposición judicial.

Según ha avanzado À Punt, al parecer la detenida es la propietaria de la guardería y la denuncia partió del personal del centro, ubicado en la calle Albalat de este municipio.

Varios medios locales señalan asimismo que los trabajadores grabaron vídeos que facilitaron a la Policía y la guardería se encuentra clausurada.

