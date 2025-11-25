Cuatro nuevos detenidos por el robo de joyas en el Louvre, uno de ellos autor material del golpe

Cuatro nuevos detenidos por el robo del Louvre, uno de ellos autor material del golpe.

La Fiscalía de París confirmó este martes un total de cuatro nuevas detenciones, dos hombres y dos mujeres, dentro de la investigación por el robo cometido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho valiosas joyas que aún no han podido ser recuperadas.

La confirmación se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le atribuye ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo, pues sus otros tres compañeros ya habían sido detenidos en las semanas precedentes.

En cuanto a las nuevas detenciones, la Fiscalía de París indicó en un comunicado que los dos hombres tienen 38 y 39 años, mientras que las dos mujeres tienen 31 y 40 años y todos ellos son originarios de la región de París.

"Estas personas deben ser interrogadas por los investigadores", indicó en el mensaje la fiscal Laure Beccuau, quien también precisó que no se dará más información sobre los cargos que se les imputan hasta que finalice su detención preventiva.

En cualquier caso recordó que ya hay otras cuatro personas imputadas dentro de este caso, del que se encargan la Brigada de Represión de bandas organizadas de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los primeros arrestos se produjeron el 25 de octubre, después de que uno de los presuntos autores materiales del robo fuera interceptado en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle cuando trataba de abandonar Francia en dirección a Argelia.

A raíz de esa pesquisa se realizó una segunda detención esa misma noche, en este caso en la zona de Seine-Saint-Denis, también de un presunto integrante del comando de ladrones.

En estos dos primeros casos, según la prensa, el ADN que los investigadores encontraron en la escena del robo fue crucial para la identificación de los dos hombres, que ya estaban en el radar de la policía por actividades delictivas previas.

A ambos, de 35 y 39 años, se les acusa de cargos de robo en banda organizada y de asociación de malhechores para la preparación de crímenes y delitos, castigados con diez años de prisión.

El 29 de octubre se produjeron cinco nuevas detenciones provisionales, de las cuales dos terminaron en imputaciones.

Se trató de un tercer hombre -igualmente presunto integrante del comando que cometió el robo- de 37 años, al que se acusa de los mismos cargos que a sus supuestos compañeros, y de una mujer de 38 años a la que se imputa un delito de complicidad en el robo y asociación de malhechores.