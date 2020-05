Fernando Simón: "Hay que primar el beneficio colectivo por encima del individual"

"Los datos siguen la buena evolución de los días e incluso de las semanas anteriores", ha confirmado este viernes 1 de mayo el doctor Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha considerado particularmente positivo el hecho de que la cifra de fallecidos en España por coronavirus se mantenga por debajo de 300 -según el último balance del Ministerio de Sanidad, han sido 281 más que ayer-. "Es una buena noticia respecto a las semanas anteriores, aunque sean cifras que querríamos ver siempre a cero", ha reconocido, valorando también el incremento de pacientes curados, un 2,5% más que este pasado jueves y acumulando ya 114.678 altas.

Simón ha dedicado parte de su valoración diaria y telemática de los datos a exponer la situación que se está dando en todo el mundo. En el caso europeo, España encabeza el triste ranking de casos confirmados con 215.216 poitivos, seguida de Italia (205.463), Reino Unido (171.253), Alemania (159.119) y Francia (129.581).

En la caso de fallecimientos por Covid-19, Italia encabeza el terrorífico listado con 27.967 muertos y una tasa de letalidad del 13,6%, seguida de Reino Unido (26.771 muertos y 15,6% de tasa de letalidad), España (24.824 muertos y 11,5% de tasa de letalidad), Francia (24.376 muertos y hasta el 18,8% de tasa de letalidad el mayor de toda Europa) y Bélgica (7.594 muertos 15,7% de tasa de letalidad).

Fuera de Europa, y siempre según los datos facilitados por los propios países, Estados Unidos sigue siendo la nación con mayor número de contagiados (1.031.659), seguida de Irán (93.657), Brasil (85.380), China (84.385), Canadá (53.236), Perú (36.976) e India (35.043).

"La evolución a nivel global nos lleva a todos a puntos similares", ha asegurado Simón a tenor de estas cifras, que sin desdeñar los muchos y evidentes fallos y retrasos cometidos por el Gobierno, restan consistencia a las críticas más vehementes sobre la gestión de la crisis en España.

En otro orden de cosas, Simón ha despejado una duda presente en muchos ciudadanos sobre la nueva medida que permitirá desde mañana a los adultos pasear y practicar deporte en solitario. "¿Puedo hacer deporte y salir luego con los niños?. Más directo, imposible. "Se van a dar muchas situaciones excepcionales y no sé si para todas tendremos respuestas claras -ha reconocido el doctor-. No podemos hacer especificaciones para todos. Pero no entiendo que en ese caso tenga que haber incompatibilidad, así que sí, se puede hacer".

En cualquier caso, Simón ha recordado que se trata de practicar las medidas fundamentales de distancia e higiene y la necesidad de "ser precavidos e ir con cuidado". "Hay que entender que todo esto no se hace ni se propone para pillar a personas en infracciones -ha dicho sobre las normas y franjas horarios que rigen estas salidas-, sino para controlar la transmisión del virus. Se trata de ser sensatos y evitar situaciones que pongan en riesgo a los otros y primar el beneficio colectivo por encima del individual".