Dos españoles heridos en el accidente del funicular en Lisboa

Dos ciudadanos españoles han resultado heridos este miércoles tras descarrilar un funicular en Lisboa, según han confirmado fuentes de Exteriores. El Consulado de España en la capital portuguesa sigue en contacto con las autoridades del país.

Al menos 15 personas han muerto y 18 más han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave. El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Tiago Augusto, que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

Los heridos fueron transportados a varios hospitales de la capital lusa, añadió Augusto, quien detalló que entre los 13 heridos leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.