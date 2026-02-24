Uno de cada cinco españoles no se plantea recibir un tratamiento de salud mental, según un estudio

El 20,9% de los españoles reconoce que nunca ha considerado ni se plantea iniciar un tratamiento de salud mental, cuatro puntos más que el año pasado, según los últimos datos de la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, que ha presentado este martes en Madrid la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp).

"La salud mental está cada vez más presente en el discurso público, pero todavía hay un porcentaje significativo de la población que no se plantea iniciar un tratamiento. Existe una cierta normalización del malestar emocional, como si se tratara de algo compartido y, por tanto, asumido", ha explicado la psiquiatra Rosa Molina.

Según la experta, el retroceso en la predisposición a buscar apoyo psicológico también se debe a la percepción de que el sistema sanitario está saturado: "Las listas de espera son largas y la alternativa suele ser la vía privada, que implica un esfuerzo económico que no todo el mundo puede asumir".

El estudio, que analiza los hábitos y la percepción de los ciudadanos respecto al autocuidado de su salud, se ha realizado entre población residente en España de 18 y más años, con una muestra de 5.103 personas, mediante el método CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Por otra parte, cerca de la mitad de los ciudadanos (44,6%) no ha buscado ayuda profesional, aunque se lo plantearía si lo considerara necesario, mientras que un 9,3% se encuentra actualmente en tratamiento.

En este contexto, las relaciones familiares y sociales (67,3%), los problemas económicos (66,7%) y el trabajo (55,9%) son los principales factores que afectan a la salud mental de los españoles. En lo que respecta a los dos primeros, los porcentajes se han incrementado con respecto a los datos de 2024 correspondientes a la I Radiografía. Por otra parte, el acceso a la vivienda afecta mucho o bastante al 52,5% de los españoles.

"Es un tema relativamente nuevo que preocupa especialmente a los jóvenes y a las personas de mediana edad. Está muy presente en los medios de comunicación y en la conversación social. Con estos datos, podemos comprobar que la cuestión de la vivienda está ya casi al mismo nivel que los asuntos que más nos preocupan", ha señalado el director general de Anefp, Jaume Pey.

El 74,8% percibe su estado de salud como bueno o muy bueno

El estudio indica que el 77,6% de los españoles considera el autocuidado "muy importante" para mantener una buena salud y un 73% afirma estar satisfecho o muy satisfecho con su vida. Además, el 74,8% percibe su estado de salud como bueno o muy bueno. Entre las principales barreras para practicar el autocuidado, el 39% de los encuestados apunta a la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo.

"El autocuidado se ha convertido en uno de los principales pilares del bienestar de las personas. No sólo revela cómo se perciben los ciudadanos y cómo se cuidan, sino que aporta datos clave sobre hábitos reales, barreras y nuevas preocupaciones de los españoles", ha destacado Pey.

En cuanto al descanso nocturno, un 65,2% califica la calidad de su sueño como buena o muy buena, frente a un 29,7% que la considera irregular y un 5,1% que la define como mala. Entre los factores que más perjudican el descanso destacan los problemas personales (31,9%), el estrés laboral (22,8%) y el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir (18,6%).

"Además, comprobamos que entre semana la gente duerme una media de entre seis y siete horas diarias, mientras que los fines de semana descansa entre siete y nueve horas", ha detallado Pey.

La IA todavía genera dudas

El profesional sanitario se posiciona como el primer referente (49,3%) para consultar sobre medicamentos sin receta o productos de autocuidado, seguido por la lectura del prospecto para el 27,3% de los ciudadanos, mientras que 4,6% recurren a herramientas de IA.

En este sentido, el 73,2% considera que la inteligencia artificial puede mejorar el diagnostico precoz de las enfermedades y el 65,7% cree que podría reducir la carga del sistema sanitario público si se usa de forma responsable. Sin embargo, un 83,4% muestra preocupación ante la posibilidad de que tome decisiones médicas sin supervisión humana.

"Con estos resultados, parece que la gente quiere aprovechar los recursos que puede ofrecer la inteligencia artificial; no obstante, quiere que sea un profesional sanitario quien finalmente determine el tratamiento", ha explicado el director general de Anefp.

En cuanto a la prevención, hasta cuatro de cada diez españoles van a revisiones cada año a pesar de no tener síntomas, mientras que tres de cada diez lo hacen únicamente cuando detectan algún problema de salud.

Sobre los chequeos médicos que se realizan, esta segunda Radiografía revela que el 90,2% de los encuestados afirma realizarse analíticas generales, el 59,9% acude al dentista y el 46,3% visita al oculista. Le siguen las pruebas ginecológicas (11%) y las de cribado de cáncer (10,5%).