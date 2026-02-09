Cinco bebés son hospitalizados en España tras consumir productos de nutrición contaminados con cereulida

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado sobre la notificación en España de la hospitalización y posterior alta de cinco bebés que consumieron productos de nutrición infantil contaminados con cereulida.

Según ha indicado este organismo, las autoridades españolas notificaron un total de ocho casos de vómitos, todos ellos con un historial de consumo de un producto potencialmente afectado por esta toxina producida por la bacteria bacillus cereus, que puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

De este modo, tres de estos menores no tuvieron que ser llevados al hospital. Además, ninguno de los ocho casos sospechosos sobre los que se ha informado ha sido confirmado en laboratorio.

El ECDC ha señalado también que, aunque se recibieron notificaciones adicionales, no fue posible establecer una relación de causalidad entre la presentación clínica y el consumo de los lotes afectados.

Retirada preventiva de diferentes productos

Previamente, esta organización ya había informado de la retirada preventiva de diferentes productos de nutrición infantil en varios países, entre ellos España. Las mismas se iniciaron en el mes de diciembre del pasado año y han afectado a distintas marcas comerciales.

Tras ello, las mencionadas medidas han continuado, ya que los análisis llevados a cabo hasta ahora han identificado que el ingrediente contaminado es el aceite de ácido araquidónico (ARA), que es un suplemento de omega 6.

Riesgo moderado

Según el último informe del ECDC, el riesgo general para los menores de un año por la aparición de la toxina cereulida en varios productos de fórmula para lactantes es moderado.

Los productos retirados por varias firmas alimenticias al encontrar la toxina tienen amplia distribución en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (EEE) y la probabilidad de exposición a la fórmula es de moderada a alta, aunque su impacto y la posibilidad de desarrollar síntomas gastrointestinales es "de baja a moderada".

Este organismo de referencia para enfermedades de la UE resalta que los recién nacidos y los menores de seis meses tienen más probabilidad de desarrollar síntomas y son más sensibles a la deshidratación o a anomalías electrolíticas.

"Muchos de los productos contaminados han sido identificados y retirados, así que la actual probabilidad de exposición está decreciendo, y ello hará decrecer también el riesgo", apunta el ECDC en su último boletín semanal.

Además de en España, el ECDC ha registrado casos en Bélgica, Dinamarca, Francia y el Reino Unido.

Bélgica ha informado de cinco niños que dieron positivo en pruebas de laboratorio, mientras que en Dinamarca se han recibido informes de niños que sufrieron diarreas tras consumir un producto lácteo retirado, aunque no se ha determinado si hay una relación directa.

Once niños han sido hospitalizados en Francia por gastroenteritis -todos ya dados de alta y recuperados-, de los que en cinco se ha probado que consumieron un producto lácteo retirado.

"Dos muertes no explicadas de niños fueron notificadas en Francia y están bajo investigación médico-legal por protocolos de rutina. Cada año se registran unas 300 muertes sin explicación. Los dos niños consumieron productos retirados, aunque no se ha establecido un vínculo entre la fórmula consumida y las muertes", advierte el ECDC.

El Reino Unido ha informado de hasta 36 casos con síntomas gastrointestinales tras consumir productos lácteos contaminados con presencia de cereulida.

El ECDC y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) están preparando una evaluación rápida del brote, que está previsto sea publicada en los próximos días.