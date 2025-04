El cardenal almeriense descarta ser 'papable': "No me siento a la altura ni preparado"

El cardenal Cristóbal López Romero, salesiano nacido en Vélez-Rubio (Almería) y actual arzobispo de Rabat (Marruecos), ha descartado cualquier posibilidad de convertirse en el próximo Papa tras la muerte de Francisco. Como uno de los 133 cardenales con derecho a voto en el cónclave, López Romero ha dejado claro que no se considera capacitado para asumir el pontificado: "No me siento ni muchísimo menos a la altura ni preparado", afirmó en una entrevista concedida a Canal Sur Radio.

El arzobispo llegó a Roma el martes por la mañana después de un largo viaje nocturno desde Rabat. Desde su llegada, ha participado en las congregaciones previas junto al resto de cardenales, unas reuniones preparatorias en las que toman parte todos los purpurados presentes. López Romero explicó que en el cónclave propiamente dicho solo participarán los cardenales menores de 80 años.

Sobre el perfil ideal del futuro Papa, el cardenal almeriense subrayó que "la voz que necesita la Iglesia es la de Cristo" y que el nuevo pontífice debe profundizar en las líneas impulsadas por Francisco, no por fidelidad personal sino porque "son evangélicas" y beben "de la tradición más prístina y genuina de la Iglesia". Además, defendió que la institución eclesiástica debe ser "misionera o no será la Iglesia de Jesucristo", con un Papa que sea "el primer misionero" y que impulse una misión que empuje a los cristianos a salir de su zona de confort.

Cristóbal López Romero, una voz autorizada en el cónclave

Cristóbal López Romero, de 72 años, es uno de los cardenales españoles con derecho a voto en el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. Nacido en Vélez-Rubio (Almería) en 1952, ingresó en la congregación salesiana y fue ordenado sacerdote en 1979. Tras una dilatada trayectoria misionera en Paraguay y Bolivia, fue nombrado obispo de Rabat en 2017 y creado cardenal por Francisco en 2019.

Como arzobispo de Rabat, López Romero es una figura destacada de la Iglesia en el mundo árabe y musulmán. Su experiencia pastoral en contextos de diálogo interreligioso y su sensibilidad hacia las periferias lo convierten en una voz autorizada en el colegio cardenalicio, aunque él mismo ha rechazado cualquier especulación sobre su posible elección como Papa.

El proceso de elección del nuevo Papa

Tras el funeral de Francisco, previsto para el sábado, comenzarán los nueve días de duelo con una misa diaria presidida por un cardenal distinto. Durante ese periodo, los purpurados seguirán reuniéndose para intercambiar impresiones y perfilar el identikit del futuro pontífice.

Una vez iniciado formalmente el cónclave, el ritmo se acelerará con dos votaciones por la mañana y dos por la tarde. López Romero reconoció que no habrá mucho tiempo para discusiones y que esta será probablemente su primera y última participación en un proceso de este tipo.

Respecto a la edad ideal del próximo Papa, el cardenal apuntó que "la lógica humana" sugiere elegir a alguien "entre los 60 y 70 años". Con 72 recién cumplidos, insistió nuevamente en que no se ve como candidato al papado, descartando así los rumores que lo sitúan entre los posibles sucesores de Francisco.

Frecuentes preguntas y respuestas sobre el cónclave

¿Cuántos cardenales participan en el cónclave?

En el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco participarán 133 cardenales menores de 80 años. Es el número más alto de electores en la historia de los cónclaves.

¿Cuánto dura normalmente un cónclave?

La duración de un cónclave es variable y depende del número de votaciones necesarias para alcanzar la mayoría de dos tercios. En las últimas décadas, los cónclaves han tendido a ser breves, resolviéndose en pocos días.

¿Qué requisitos debe cumplir el elegido?

Teóricamente, cualquier varón bautizado y en comunión con la Iglesia puede ser elegido Papa, aunque en la práctica totalidad de los casos el nuevo pontífice sale de las filas del colegio cardenalicio. No existe un límite de edad, pero se suele optar por candidatos que puedan afrontar un pontificado de cierta duración.