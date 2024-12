Ni el de la Lotería ni el de Suchard, este es el mejor anuncio de la Navidad 2024

¿Qué tienen en común Gila, Francisco de Quevedo, Estrellita Castro, Fofó o Valle Inclán? Aparentemente, nada, sin embargo, la firma Campofrío los ha unido en 'Identiqué', el título de su tradicional anuncio navideño con el que desea homenajear a la "cultura y los valores que nos hacen únicos".

"Frente al riesgo de perder la identidad cultural por la globalización", explica la compañía de alimentación, pretende volver a impactar al espectador uniendo personajes dispares, pero con un nexo en común, su vínculo con la cultura.

La trama reivindica la identidad española. Desde las nubes en lo alto de una montaña, que parecen simular el Cielo, algunas de las estrellas más memorables y queridas de España (como Sara Montiel o el payaso Fofó) se preparan para bajar a la Tierra por un día. Sin embargo, cuando únicamente cuatro de ellos son elegidos como 'escuadrón' para visitarnos (Miguel Gila, Gloria Fuertes, José Luis López Vázquez y Francisco de Quevedo), no reconocen las calles, comercios ni teatros de España.

"A mí los jóvenes me ayudaron al verme perdido", confiesa López Vázquez; "A nosotros una familia nos invitó a comer", admite Quevedo; "Y en medio del caos, a mí me sacaron una sonrisa. Con la que estaba cayendo", decla, emocionado, Gila.

Con su característico toque de humor, los personajes van reflejando en sus diálogos algunos chascarrillos que les identifican. La reina Isabel la Católica, la cantante y actriz Sara Montiel, la poeta Gloria Fuertes, el escritor Luis de Góngora o el humorista Eugenio son también protagonistas del anuncio en el que todos ansían aparecer en las listas de un sorteo que a cuatro de ellos les llevará durante 24 horas de nuevo a la Tierra.

El emotivo y nostálgico anuncio termina con el lema de Campofrío: "Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida". La pieza ha sido ideada por la agencia This is Libre y ha comenzado a emitirse este martes.