Bruselas ve "inviable" juzgar a directivos porque las "responsables" ante la ley digital europea son las plataformas.

La Comisión Europea ha avisado este miércoles de que es "inviable" que los gobiernos puedan ir más allá del marco establecido por la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e imponer "medidas u obligaciones adicionales" a las grandes plataformas y a sus directivos, dado que la normativa común busca un "efecto armonizador" en la protección de los menores en el uso de las redes sociales y centra la rendición de cuentas en las compañías y no en sus directivos.

"Tomar medidas o poner obligaciones adicionales a las plataformas es claramente inviable, porque ello está regulado por la DSA, con su efecto armonizador para proteger a 450 millones de ciudadanos. Porque no queremos proteger sólo a los menores en España, queremos proteger a todo el mundo en Europa con la DSA", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier.

"No hay necesidad de pisarle el terreno a la DSA", ha insistido el portavoz, quien a preguntas sobre cuál es la valoración del Ejecutivo comunitario sobre las medidas anunciadas la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido aclarar que las iniciativas que pongan en marcha los Estados miembro en este sector deben encajar dentro de los límites de la DSA.

Sobre la propuesta en sí, Regnier ha indicado que Bruselas no puede valorar si es o no compatible con la DSA, porque por el momento no hay un texto legislativo que analizar. "No hay un proyecto de ley, si (en su momento) la hay, probablemente, tendrá que ser notificada a la Comisión Europea y entonces la estudiaremos", ha añadido.

"¿Si un CEO es responsable de lo que posteo online? Es muy difícil, por esa razón precisamente la DSA no hace investigaciones penales. Con la DSA no atacamos individuos, nos centramos en las plataformas", ha explicado Regnier, para insistir después en que si un directivo "promueve algoritmicamente un partido político o reduce la visibilidad de otros, no resulta responsable de ello, es la plataforma la que es responsable".

El día anterior, de hecho, Regnier ya aplaudió que España "se una al club" de países europeos que ya trabajan para prohibir el acceso a redes sociales de menores de 16 años, por ejemplo Francia, Dinamarca, Grecia o Austria.

La potestad de establecer la edad mínima de acceso a las redes es competencia exclusiva de los Estados miembro, pero el control del cumplimiento por parte de las plataformas y las decisiones que puedan derivar corresponden a la Comisión Europea, aclaró.

También indicó entonces que estos países, incluido España, participan desde hace meses en el proyecto piloto de una aplicación comunitaria de verificación de edad para "ajustar" los parámetros a las especificidades de cada Estado miembro.

El objetivo es que la herramienta desarrollada por la Comisión Europea esté disponible en todas las 'App Store' desde el próximo marzo, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta final de año.

Para entonces, las plataformas deberán contar con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.