Bolaños celebra que el acuerdo con la Iglesia salda una deuda moral con las víctimas de abusos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la firma de un acuerdo con la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos (Confer).

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este jueves que el acuerdo alcanzado con la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales salda una "deuda histórica y moral" después de décadas de "silencio y dolor".

"Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas", ha subrayado el ministro tras la firma del acuerdo alcanzado con la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

Bolaños ha destacado que será la Iglesia la que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas y que "el Estado no abonará un céntimo".

En definitiva, el ministro ha subrayado que "la indemnización la fija el Estado y la abona la Iglesia" y ha recordado que "después de décadas de dolor" y cuando las víctimas se han encontrado "con un muro de incomprensión, y en ocasiones de encubrimiento, hoy podemos decir que la democracia cumple".

Ha informado, además, de que se constituye un sistema mixto Iglesia-Estado para llevar a cabo las indemnizaciones.

De esta forma, las víctimas podrán acudir a una unidad de tramitación que se va a crear en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes donde, "con todas las garantías", se dará soporte a las víctimas para que puedan presentar sus solicitud de reparación.

La solicitud se trasladará a una unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, que será la que haga una propuesta sobre cómo tendrá que ser la reparación justa y adecuada para esa persona.

Bolaños ha precisado que tal reparación podrá ser económica, moral, psicológica, restaurativa o de las cuatro formas simultáneamente.

La propuesta se trasladará a la víctima y a la comisión de valoración de la Iglesia católica. Si merece la conformidad de ambas, será firme y se abonará por la Iglesia.

En caso de que no haya conformidad por la Iglesia o la víctima tenga alegaciones se reunirá una comisión mixta participada por Iglesia, Estado y víctimas; ahí, en un trabajo conjunto, se intentará llegar a un acuerdo.

Bolaños ha añadido que en caso de que tampoco haya acuerdo "prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo", y ha señalado que las reparaciones económicas estarán exentas del impuesto sobre la renta y tendrán carácter retroactivo.

Es decir, no se beneficiarán sólo quienes lo soliciten a partir de ahora sino también todos los que hayan recibido algún tipo de indemnización por parte de la Iglesia.

Sobre el hecho de que el acuerdo sea una vía temporal con una duración de un año prorrogable a dos, Bolaños ha afirmado que esto no será un problema para nadie "y si es necesario extenderlo, se extenderá".

No obstante, ha precisado que un año prorrogable a dos es "suficiente" para que todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia puedan iniciar el procedimiento.

A la pregunta de si el acuerdo ha llegado tarde, ha admitido que "llega tarde para muchas víctimas" pero también ha recordado que hay muchos casos de hace décadas, ya prescritos o de pederastas que han fallecido.

"Puede que el Estado haya llegado tarde pero se hace con carácter retroactivo para que todas las víctimas puedan iniciar acciones ahora. Ayer no tenían nada porque los hechos estaban prescritos".

El ministro ha insistido en que el acuerdo hace justicia con las víctimas "y pasa de décadas de silencio y olvido a una reparación justa abonada por la Iglesia".

Bolaños ha agradecido a la Santa Sede que lo haya impulsado y ha recordado que la creación de una comisión pontificia para la protección de menores "tiene reflejo hoy en España con este acuerdo".