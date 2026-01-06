El bar del incendio mortal en Suiza en Nochevieja había pasado controles de seguridad en los últimos cinco años

Velas y flores en homenaje a los muertos en la fiesta de Nochevieja en Suiza.

La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido controlada en los últimos cinco años, confirmó este martes el alcalde de la comuna afectada.

En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos. Si embargo, esta normativa no obliga a que se revisen los materiales utilizados en las instalaciones de establecimientos públicos como Le Constellation, donde la espuma insonorizante utilizada en el techo provocó que el fuego se propagara en cuestión de segundos y provocara la muerte de 40 personas y 116 heridos, 80 de ellos graves.

Nicolas Féraud, alcalde de Crans Montana, en la rueda de prensa. / EFE

La tragedia podía haber sido mucho peor, ya que el establecimiento tenía capacidad para cien personas en el subsuelo, donde se desarrollaba la fiesta de Nochevieja cuando empezó a incendiarse, y otros cien en la terraza cubierta, pero se sospecha que se había superado con creces esa capacidad por numerosos testigos han señalado que cuando se declaró el incendio afuera había una larga cola de jóvenes esperando para entrar.