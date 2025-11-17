Investigan como asesinato machista la muerte de una mujer en Madrid tras recibir 50 puñaladas

La autopsia preliminar de la pareja hallada muerta en la localidad de Alpedrete (Madrid) este sábado 15 de noviembre confirma que la mujer fue asesinada a causa de 50 puñaladas y que murió antes que su marido, quien posteriormente se quitó la vida. La Guardia Civil investiga los hechos como un nuevo caso de violencia machista, una forma extrema de violencia estructural que continúa golpeando a mujeres de todas las edades y contextos, muchas veces sin denuncias previas ni señales visibles para el entorno.

A pesar de que no constaban antecedentes ni habían sido incluidos en el sistema Viogén, que además no es gararantía de protección absoluta, este crimen vuelve a poner de manifiesto que la ausencia de denuncia no implica ausencia de violencia. Las estadísticas ponen de manifiesto que multitud de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas nunca habían denunciado debido a factores como el miedo, dependencia económica, presión social o falta de percepción del riesgo.

La investigación apunta a que el marido, presunto autor del apuñalamiento, habría consumido alcohol y medicamentos, y padecía dolores crónicos y depresión. Sin embargo, las circunstancias personales o de salud mental no eximen de investigar el caso como asesinato machista, una violencia que tiene raíces estructurales en las desigualdades de género y en las dinámicas de control.

El hijo de la pareja fue quien encontró los cuerpos y declaró que nada hacía prever este desenlace, un relato que también evidencia la dificultad para detectar la violencia cuando no existe un acompañamiento previo o mecanismos de prevención suficientemente extendidos. Las dos personas, de 60 años, fueron encontradas en habitaciones distintas del domicilio familiar con heridas de arma blanca. Los servicios de emergencias solo pudieron certificar su muerte. Este crimen se suma a la larga lista de mujeres asesinadas en España, un problema que trasciende lo individual y que requiere políticas públicas reforzadas, recursos accesibles y un compromiso colectivo para detectar las primeras señales, acompañar a las víctimas y cuestionar los comportamientos que normalizan la violencia.

El 016 atiende a víctimas de violencia machista, es gratuito y no deja rastro en la factura. También están disponibles el correo 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y el teléfono ANAR para menores (900 20 20 10). En emergencias, puede llamarse al 112 o contactar con Policía Nacional (091), Guardia Civil (062) o la app AlertCops.