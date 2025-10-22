Analizarán si un cadáver hallado en Manises es el de un desaparecido en el desastre de la dana

Analizarán si un cadáver hallado en Manises (Valencia) es el de un desaparecido en la dana

Unos operarios han hallado este martes en el municipio valenciano de Manises los restos mortales de una persona que serán analizados para comprobar su identidad y, en su caso, si corresponde a una de las tres personas aún desaparecidas en la dana del 29 de octubre de 2024.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se ha producido durante esta tarde el hallazgo de los restos mortales de una persona durante unos trabajos de movimiento de tierra en el término municipal de Manises.

Esos restos, por orden de la autoridad judicial, han sido trasladados a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Valencia para la práctica de la autopsia y el resto de pruebas forenses y policiales que han de determinar, por un lado, las causas del fallecimiento y, por otro, la identidad de la persona fallecida.

La noticia del hallazgo del cadáver ha sido adelantada este martes por el periódico Las Provincias, que al igual que el diario Levante apunta en su información que estaba momificado y que, de confirmarse su identidad, correspondería a uno de los desparecidos por la barrancada de la que se está a punto de cumplir un año y que causó 229 víctimas mortales.

Estos medios apuntan que el hallazgo se ha producido durante unas labores de desescombro que trabajadores de la empresa pública TRAGSA cerca del cauce del Túria.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que el Instituto de Medicina Legal de València realizará las pruebas al cuerpo para determinar si corresponde con los dos hombres o con la mujer que desaparecieron tras la dana, fueron oficialmente dados por fallecidos y cuyos cadáveres no han sido aún recuperados.

Durante todos estos meses diferentes cuerpos de seguridad y rescate han mantenido activos los trabajos de búsqueda específica de los cadáveres de estas tres personas.

Se trata de Elizabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, que fue vista con vida por última vez cuando la riada arrolló el vehículo conducido por su madre (cuyo cadáver sí fue encontrado) en Cheste; Francisco Ruiz, de 64 años, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos, de 5 y 10 años, en el techo de su coche; y José Javier Vicent, desaparecido en Pedralba cuando conducía junto a su hija (cuyo cuerpo fue hallado a más de 60 kilómetros).