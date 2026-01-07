Almeida dice que "Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz taparon los acosos sexuales de Errejón"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que "Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz encubrieron y taparon los acosos sexuales de Íñigo Errejón". Desde Barajas, Almeida se ha pronunciado tras conocerse que el juez Adolfo Carretero abre juicio oral contra el exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Tras manifestar su respeto por los procesos judiciales, Almeida ha afirmado que "desde el punto de vista político lo que ha quedado claro es que Sumar tenía un discurso en público y otro discurso en privado".

"Ya sabemos lo que es el espacio político de Sumar cuando se habla de protección a las mujeres, cuando se habla de acoso sexual si es en relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se mira para otro lado, callan, no dicen absolutamente nada. Y si es en relación con su ámbito y su portavoz en el Congreso, que era Íñigo Errejón, lo que hicieron fue sencillamente encubrirlo y taparlo, porque Sumar lo que hizo fue encubrir y tapar", ha lanzado. "Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz encubrieron y taparon los acosos sexuales de Íñigo Errejón porque sabían lo que estaba pasando, sabían qué es lo que estaba haciendo y prefirieron mirar para otro lado", ha concluido.

Caso Errejón

El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y lo ha citado el día 15 de enero para notificarle esa decisión. El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, envía a juicio a Errejón en contra del criterio del fiscal, que considera que "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz. Elisa Mouliaá, por su parte, pide que sea condenado a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí) y que la indemnice con 30.000 euros.