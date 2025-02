El alcalde de Lisboa, epicentro del terremoto que este lunes se ha sentido en Andalucía, advierte a los turistas sobre medidas de seguridad

Lisboa/El alcalde de Lisboa, el conservador Carlos Moedas, recomendó que los turistas se informen sobre las medidas de seguridad durante un seísmo antes de viajar a la capital portuguesa, que este lunes se vio sacudida por un terremoto de magnitud 4,7. El regidor hizo estas declaraciones a Efe tras una rueda de prensa en la sede de la Protección Civil, horas después del temblor, con epicentro a unos 14 kilómetros al suroeste de Seixal, en las afueras de la ciudad y en la otra orilla del río Tajo.

Moedas aconsejó consultar la web del Ayuntamiento, donde están publicadas las instrucciones como a dónde ir si se está alojado en un hotel o cómo protegerse de inmediato. El edil recordó que Lisboa dispone de 86 "puntos de encuentro" para evacuaciones ante catástrofes.

Sobre el terremoto registrado este lunes, que no ha dejado daños personales ni materiales, quiso transmitir tranquilidad y garantizó que están preparados para este tipo de escenarios. "En este momento no hay que preocuparse. Ha sido un seísmo de 4,7. ¿Podrá haber alguna réplica? No lo sabemos, pero seguramente en una escala más baja. Entonces, estaremos bien", añadió a Efe.

En su comparecencia ante la prensa, aseguró que "no hay motivo" para asustarse. "Todos los servicios y los equipos de la Protección Civil, la Policía Municipal y nuestro regimiento de Bomberos Zapadores han estado en plena alerta", aseguró.

Según sus datos, no han registrado en la capital ningún daño material ni peticiones de ayuda. Moedas insistió en la importancia de que la población se informe sobre qué hacer y tenga preparados kits de emergencia por si ocurriera una catástrofe.

El último sismo que sacudió la ciudad fue a finales de agosto pasado , de magnitud 5,3 en la escala de Ricther, que no causó daños.

El Consistorio lanzó en octubre pasado un programa para preparar a la capital portuguesa ante posibles grandes emergencias, como seísmos, tsunamis, inundaciones o desastres a gran escala.