Pedro Sánchez anuncia el fin del uso de las mascarillas en la calle a partir del 26 de junio

La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios al aire libre a partir del 26 de junio. Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante su intervención en la clausura de la Reunión Círculo de Economía, un acto con empresarios que esta teniendo lugar esta mañana en Barcelona.

"Me gustaría empezar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los 47 millones de compatriotas en nuestro país. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y en el cual vamos a proponer que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres desde el sábado 26 de junio", ha afirmado Sánchez.

"Este será el último fin de semana con mascarillas en los espacios al aire libre", ha celebrado el presidente que ha destacado que las previsiones que hizo el gobierno no solo son optimistas sino que se van a quedar cortas, en sus palabras.

La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios al aire libre desde el sábado 26 de junio. Se aprobará el próximo jueves en un #CMin extraordinario. La alegría de vivir de los españoles es la alegría del Gobierno. Volveremos a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla. pic.twitter.com/NgjXvfa45D — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 18, 2021

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que se trata de un anuncio muy importante para todos los españoles que se une al buen ritmo de vacunación.

"Nuestras calles, nuestros rostros, empezarán a recuperar en los próximos días su aspecto normal", ha añadido antes de subrayar que "la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas empezando por el Gobierno".

Con esta medida ha señalado que se volverá a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla y ha rendido homenaje a todos los españoles que han sido disciplinados y al trabajo de los profesionales sanitarios.

La eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios al aire libre ha explicado que es posible porque se está cumpliendo "escrupulosamente" con todos los objetivos que se habían marcado.

Andalucía no contemplaba relajar el uso de mascarillas

La Junta de Andalucía se ha mostrado en las últimas horas bastante prudente con el tema del fin del uso de las mascarillas. De hecho, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, apuntó este jueves que hasta "finales de julio o mediados de agosto" no contemplaba que se pudiera relajar el uso obligatorio de la mascarilla como herramienta de prevención de contagios de Covid-19 en la comunidad autónoma.

Así lo indicó el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde criticó el "debate" abierto en torno a la posible relajación del uso obligatorio de las mascarillas, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hubieran apuntado esta semana que "pronto" dejará de ser obligatorio dicho elemento fundamentalmente en espacios al aire libre.