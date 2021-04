EEUU pide dejar de vacunar con Janssen mientras estudia el riesgo de trombos detectado

La agencia federal de salud de Estados Unido ha pedido que se detenga inmediatamente el uso de la vacuna contra el coronavirus de dosis única de Johnson & Johnson (vacuna de Janssen) después de que seis personas a las que se les había inoculado en los Estados Unidos desarrollaron un trastorno raro que involucraba coágulos de sangre dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación, según recoge The New York Times.

Las seis personas vacunadas eran mujeres de entre 18 y 48 años. Una de ellas murió y una segunda mujer en Nebraska ha sido hospitalizada en estado crítico.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.