El 84% de las adolescentes teme que sus imágenes se usen para contenido sexual falso

Los adolescentes han integrado la inteligencia artificial (IA) en su vida cotidiana, ya sea para los estudios o como confidente en cuestiones personales, aunque la mayoría manifiesta también recelos, entre los que citan el uso de las imágenes para crear contenido sexual falso, según manifiestan el 84% de ellas y el 76% de ellos.

Éstos son algunos de los datos que revela el informe Así somos. El estado de la adolescencia en España presentado este jueves por la organización Plan Internacional a partir de más de 3.500 entrevistas a adolescentes de entre 12 y 21 años, que pretende ser una radiografía de cómo vive y siente el 10% de la población.

La encuesta revela que en términos generales, la gran mayoría de los adolescentes españoles está satisfecho con su vida (el 76% de las chicas y el 80% de ellos), pero también muestra inquietudes y problemas: en torno al 10% admite haber experimentado adicción al móvil, a las redes sociales y a la IA; cerca de 8 de cada 10 cree que todos los políticos mienten, y el 15 por ciento de ellas (el doble que ellos) admite problemas de salud mental.

La preocupación y la incertidumbre frente al futuro se acentúa entre los 17 y los 21 años, especialmente entre las chicas (50%, frente al 39% de los chicos), pues acusan los problemas de su entorno, como la educación o la vivienda.

Aunque son conscientes de la violencia de género, todavía no se perciben como tal determinados comportamientos de control: alrededor de la mitad de los chicos ve aceptable querer saber en todo momento dónde está su novia o revisar su móvil. Y como dato llamativo, la encuesta revela que el 72% de ellos teme que una chica les acuse sin motivo de acoso.

En cuanto a ellas, el 14% afirma haber vivido acoso o violencia sexual -un 9% a través de redes sociales o IA-, un porcentaje que desciende en el caso de ellos, con un 6 y 8% respectivamente.

El aspecto físico es fuente de preocupación, sobre todo para ellas, pues las expectativas que generan las redes sociales son muy altas. Así, más de dos de cada diez adolescentes y jóvenes no se sienten cómodos con su imagen.

Redes e IA en la vida cotidiana

Esta generación ha integrado la IA en su vida y ve esta herramienta con satisfacción (el 67% de ellas y el 72% de los chicos). De hecho, el 62% de las chicas y el 59% de los chicos encuestados ha recurrido a ella en el mes previo a la encuesta para resolver dudas sobre sus estudios. Sólo el 14% asegura no haberla utilizado en el último mes.

Y es que la utilizan sobre todo para cuestiones académicas (61 y 56%), aunque también para curiosear e informarse (en el 43% en ambos casos).

Además, el 18% de las chicas y el 12% de los chicos utiliza la IA para hablar de cuestiones personales, un porcentaje que se eleva hasta el 25% entre las jóvenes de 17 a 21 años.

Pero sí ven los riesgos, según Plan Internacional, además de la creación sin permiso de contenido sexual falso, sus principales preocupaciones son la publicación de fake news (82% en ellas y 71% en ellos) y el uso indebido para diagnósticos de salud mental, algo que temen el 78% de ellas y el 70% de ellos.

Además, el 68% de las chicas teme desarrollar dependencia de la IA, siete puntos más que los chicos.

Las redes sociales son casi onmipresentes, sobre todo entre las chicas: el 45% pasa tres o más horas diarias en redes durante la semana, proporción que asciende al 57% los fines de semana. En el caso de los chicos, estos valores son algo menores. Además, quienes tienen entre 12 y 16 años suelen dedicarles menos tiempo.

Y es que, el entorno digital se ha convertido también en un elemento primordial de su ocio. Ellas señalan como actividad preferida conectarse desde casa para jugar on line, estar en redes sociales o con la IA (55%). Le siguen las actividades vinculadas con la naturaleza (54%) y las artísticas y culturales (53%). Más de la mitad practica deporte.

En el caso de ellos, les gusta la actividad física (72%), seguida por los juegos on line, las redes sociales y la IA (62%).

Recomendaciones

Esta radiografía se presenta cuando se están tramitando dos proyectos legislativos que afectan a los menores y a la IA.

El primero de ellos, que el miércoles superó una enmienda a la totalidad en el Congreso, es el proyecto de ley orgánica de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, y el otro, el anteproyecto de ley para la gobernanza de la inteligencia artificial.

Ante los datos de la encuesta, Plan Internacional hace un llamamiento a regular la IA y las plataformas digitales, y a impulsar la prevención ante la salud mental, las adicciones y la violencia digital entre los adolescentes.