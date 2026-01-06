El 6.703, primer premio del sorteo de la Lotería de El Niño 2026, muy repartido por toda España

El número 6703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.

En concreto, algunos lugares donde se ha vendido el primer premio han sido Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Úbeda (Jaén), Marín (Pontevedra), Terassa (Barcelona), Mataró (Barcelona), Belicena (Granada), Riogordo (Málaga), Cintruénigo (Navarra), Pamplona (Navarra), Villares de la Reina (Salamanca), Oiartzun (Guipúzcoa), San Cristóbal de Segovia (Segovia), Motilla del Palancar (Cuenca), Quart de Poblet (Valencia), Castelló de Rugat (Valencia), El Prat De Llobregat (Barcelona), Manises (Valencia), Benasque (Huesca), Guadiana (Badajoz), Cornellá de Llobregar (Barcelona), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), Utrillas (Teruel), Madrigueras (Albacete), San Pedro (Albacete), Rubí (Barcelona), Astorga (León), Bilbao, Zaragoza y Vitoria.

El segundo premio, dotado con 750000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid. El tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.

El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3682 y 1829.

Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94. Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.