Más de 103.000 mujeres viven bajo protección policial en España por violencia machista

El sistema de protección policial VioGén arranca 2026 con cifras que confirman una tendencia al alza. Según el último balance del Ministerio del Interior (cerrado a 31 de enero), los casos activos de violencia de género bajo vigilancia policial han subido un 2,1% en el último año, alcanzando la cifra de 103.461 mujeres. De ese total, la situación es crítica para 25 mujeres, clasificadas en riesgo "extremo" (peligro letal para su vida), mientras que otras 953 se encuentran en riesgo alto. La alarma por la violencia vicaria es otro de los datos más preocupantes del informe es el incremento del peligro para los hijos de las víctimas. A finales de enero, el sistema contabilizaba 1.538 menores en riesgo de ser agredidos por sus padres o las parejas de sus madres, lo que supone un aumento del 7,7% respecto a 2025. Cuando se detectan estos casos, Interior alerta automáticamente a jueces y fiscales para buscar medidas urgentes.

Mayores y madres: factores de vulnerabilidad

La radiografía de la violencia machista muestra dos colectivos especialmente vulnerables:

Las mayores de 65 años: Hay 2.472 víctimas en seguimiento policial, un 2,4% más que el año pasado.

Hay 2.472 víctimas en seguimiento policial, un 2,4% más que el año pasado. Las madres: Más de la mitad de las mujeres protegidas (53.716) tienen hijos menores a su cargo, una circunstancia que añade complejidad y riesgo a su situación.

El informe destaca por primera vez la integración de los municipios en la red de protección. Actualmente, 832 ayuntamientos (incluyendo 39 capitales de provincia como Sevilla, recientemente adherido, Madrid o Valencia) colaboran activamente cruzando datos con Policía Nacional y Guardia Civil para blindar la seguridad de las víctimas; si bien la gran mayoría de los ayuntamientos no están adheridos al mismo.

Los recursos