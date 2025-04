Viernes Santo en Algeciras: Luto con el Cristo de la Misericordia, el Santo Entierro y la Sagrada Mortaja

Luto en Algeciras. Cristo ha muerto y sólo queda el silencio. En el Corpus Christi, en las puertas de la Iglesia de La Palma y en la casa de hermandad de la calle Teniente Miranda, el pueblo algecireño lloró la muerte de Jesús tras los pasos del Cristo de la Misericordia, el yacente del Santo Entierro seguido del dolor de su Madre, la Virgen de la Soledad, y el Cristo de la Caridad en su Sagrada Mortaja. La historia de la muerte de Jesús se revive en tres escenarios cada Viernes Santo en Algeciras.

Misericordia

Abrió el Viernes Santo el Santísimo Cristo de la Misericordia y su legión de nazarenos de color azul bajo una gran expectación. Durante la emocionante salida del Corpus Christi de la cofradía de la Cuesta del Rayo, que también procesiona el Domingo de Ramos con el Huerto, el único sonido que el oído percibe es el de la voz del capataz dirigiendo una maniobra muy delicada. Después, rompe el silencio la espectacular Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara de La Línea. En el paso de misterio, el único del cortejo, Jesús clavado en la cruz sufre la lanzada de San Longinos ante la desconsolada mirada de María Magdalena. El soldado romano acabaría por reconocer la divinidad de Cristo.

Viernes Santo en Algeciras: el Santísimo Cristo de la Misericordia

En 2004, la trianera Lourdes Hernández Peña creó la expresiva imagen del Cristo de la Misericordia, que preside el altar mayor de la parroquia del Corpus Christi. En 2009 talló, para acompañar a Jesús, la figura de María Magdalena. Para ir completando el paso de misterio, en 2022 se colocó la figura del romano Longinos, con la lanza que traspasó el costado de Cristo. Como curiosidad, hay que comentar que esta imagen es la primitiva que representaba a Poncio Pilato en el paso de misterio del Ecce Homo, obra también de Lourdes Hernández, de 2008. Esta hermandad cedió la figura para su transformación.

Santo Entierro

Tras las campanas de duelo en la Plaza Alta, el bello sepulcro de José Román, con cuatro hachones negros, comenzó su desfile en absoluto silencio en el templo mayor de Algeciras, la iglesia de Nuestra Señora de La Palma. Sonó la Marcha Real y el público rompió entonces en aplausos. Quince minutos después, María Santísima de la Soledad también estaba en la plaza acompañada por la Banda Sinfónica Amando Herrero de Algeciras. La luz de las velas era prácticamente la única que iluminaba el rostro de la madre de Dios.

Viernes Santo en Algeciras: sale el Santo Entierro

El honor de llevar a cabo la primera levantá del paso del Cristo Yacente recayó en Manuel Jiménez, cabo mayor del RACTA-4 que ha pasado a la reserva tras 30 años de servicio. Manuel García Campillo tuvo el privilegio de realizar la primera levantá del paso de María Santísima de La Soledad. Fue designado "por su labor incansable en favor de la Semana Santa de la ciudad, así como a su papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos de unión entre la Cofradía del Santo Entierro y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno".

La Hermandad del Santo Entierro presentó otro de los grandes estrenos de la Semana Santa de Algeciras de 2025, la finalización del proyecto de bordados en el techo de palio de la Virgen de la Soledad. Una magnífica obra, diseñada por José Antonio Rojas y bordada en los talles de Sebastián Marchante, inspirada en la cerámica de la Plaza Alta y que pone un cielo de altísimo nivel para la dolorosa de la Plaza Alta, rematado con la fantástica gloria de la Virgen de la Palma. Un estreno más que notable este año en Santo Entierro que se une al nuevo sudario y paño de pureza, realizados y donados por Fuensanta Martín, vestidora del yacente.

El Santo Entierro, como cofradía oficial de Algeciras, lleva una amplia representación municipal y del Regimiento de Artillería de Costa 4 (RACTA-4), que es hermano mayor honorario de la misma. Sus miembros cantaron La muerte no es el final a la salida del Señor.

Sobre la procesión planeó el recuerdo de tres personas que yo no están: el periodista algecireño Julián Romaguera, hermano del hermano mayor de la cofradía, el padre Jesús Casado Benito, quien fuera párroco del templo mayor de la ciudad, y el maestro Javier Gutiérrez Rodríguez, ex hermano mayor de La Borriquita y de la Virgen de la Palma, además de ex presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.

Mortaja

El tercer momento de emoción contenida y sobriedad tan propios del Viernes Santo se vivió en la calle Teniente Miranda cuando, poco después, salió a la calle la Sagrada Mortaja al ritmo que marcaba el tradicional muñidor. El Santísimo Cristo de la Caridad, yacente y siendo descendido de la cruz, se encuentra en brazos de su madre, María Santísima de la Piedad. En el mismo paso, junto a los dos titulares, aparecen otras imágenes como San Juan, las Tres Marías, Nicodemo y José de Arimatea, además de la cruz vacía de la cuelga el sudario.

Solo el trío de capilla Sinfonía Campo de Gibraltar rompe el silencio al paso del Misterio, que congrega a cientos de algecireños para apreciar a Jesucristo recién fallecido junto a su madre.

Esta cofradía de la Sagrada Mortaja, cuya actual sede se encuentra en la parroquia de San Antonio de Padua, nació en 2003. Ese año Miguel Ángel Valverde Jiménez, imaginero autodidacta natural de Carmona (Sevilla), talló las imágenes del portentoso Cristo de la Caridad y de Ntra. Sra. de la Piedad. Entre los años 2004 y 2006 de su gubia surgieron las figuras de San Juan Evangelista, Nicodemo, José de Arimatea, María Magdalena y María de Cleofás.

La Hermandad de la Sagrada Mortaja entregó a mediodía el premio Ubi Charita (Donde está la caridad) al hermano Antonio Torrejón por su incansable trabajo a favor de los más vulnerables.