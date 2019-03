“La Exaltación de la Saeta tendrá una puesta en escena muy algecireña”

–A siete días de la gran cita, ¿en qué estado se encuentra la Exaltación?

–Totalmente finalizada, si hablásemos en el argot cofradiero, la hermandad está presta y dispuesta para una nueva Estación de Penitencia.

–¿Algún fleco de última hora?

–Siempre afloran recuerdos, ideas e inspiraciones de última hora, pero aún así la esencia, el alma de la Exaltación, ya está escrita.

–¿Cómo viviste el nombramiento?

–Me lo comunicó por teléfono el presidente de la Asociación Tertulia Cofrade La Levantá, Manuel Mª López Arcas, una fría noche de invierno y me dejó sin palabras. La tertulia es santo y seña de nuestra Semana Santa, sinceramente pensé y así se lo dije a Manolo: “No creo ser merecedora de tanto, solo soy una de esas miles de manos anónimas que contribuyen a construir sueños cofrades”. Me siento embriagada, fue una extraña sensación. Pienso que he tenido grandes antecesores años anteriores y seguramente vendrán más sucesores mejores y más merecedores que yo, pero si tuviese que definir mi estado actual, sería enormemente ilusionada ante un reto así.

–¿Encontraremos un repaso por la saeta histórico y cultural o disfrutaremos de un texto más narrativo y literario?

–Pienso que tiene un poco de mí, es un texto vivo, abierto, alegre, con fervor. Un texto para disfrutarlo, haciendo partícipes a nuestros sentidos. La saeta algecireña, su esencia y su realidad nos envolverá.

–Siendo una de las exaltaciones más artísticas del calendario cofrade, no es de extrañar que habrá alguna que otra sorpresa…

–Sorpresas algunas, así es la propia saeta, nos sorprende sin esperarla en cualquier calle o plaza. Nos agarra, nos mueve por dentro. Habrá una puesta en escena muy nuestra, especial y algecireña.

–Europa Sur se suma a las firmas que apoyan este evento. ¿Se consolida la Exaltación de la Saeta como una cita clave en la Cuaresma?

–Europa Sur se ha convertido por méritos propios en un gran mecenas del arte y la cultura algecireña. Desde niña me entretenía leyendo sus artículos, abriendo los ojos a lo que ocurría en el mundo. Suelo expresar en ocasiones mis opiniones o sentir sobre mi ciudad entre sus páginas, por eso para mí Europa Sur es como de la familia. Y sí, la Exaltación a la Saeta se consolida como una verdadera lanzadera hacia nuestras más hondas creencias.