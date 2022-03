“Será una exaltación de recuerdos de la saeta”

Más que al tercer día, la saeta resucitará al tercer año. ¿Cómo ha vivido, cofrade y personalmente, esta travesía sin hermandades en la calle?

Pienso que todos hemos vivido la situación de una manera similar, evidentemente ha sido duro para todos los cofrades y personalmente más, desde el punto de vista de la exaltación. Han sido tres años de espera y en los que no he parado de pensar y trabajar en la obra; ya que el texto preparado para 2020 no tiene nada que ver con el que iba a ser en 2021 y menos con el actual. Durante ciertos momentos, es cierto que se enfrió un poco la cosa, lógicamente, a consecuencia de la pandemia, pero gracias a Dios este año vamos a tener hermandades en la calle y eso aviva la llama de la fe y de todas las emociones de la Semana Santa. En definitiva, lo he intentado vivir con la mayor tranquilidad y paciencia aunque la situación fuese desesperante por momentos.

¿Se diferencia mucho la exaltación que planteó para 2020 a la que escucharemos este domingo?

Prácticamente es distinta por completo. Los diferentes acontecimientos provocaron que la exaltación estuviese en constante evolución y que se parezca muy poco a la que en su día compuse. Incluso, en las últimas semanas, he realizado varios cambios ya que no me convencía el hilo conductor principal y he optado por una idea muy original que confío gustará mucho. Pretendo interpretar una exaltación de recuerdos de la saeta.

Cuando escucha una saeta, ¿qué recuerdos o qué personas le vienen a la cabeza?

En primer lugar, recuerdo a mi padre que las cantaba y muy bien. De hecho, no olvidaré que en 2003 volvió a cantarlas en público después de muchos años pero personalmente, me apasiona la saeta de Beatriz Calderón, me he criado con su cante. Tiene un estilo muy particular y una forma de acabar con mucho gusto y sentimiento por martinete, es algo que te pega contra la pared. Para mí en Algeciras ahora mismo es la voz más privilegiada. Después hay otras saetas muy buenas y nuevas como las de David Cordobés, Naomi Santos o Pedro Goya, de La Línea. Pero si me tengo que quedar con alguien, me quedo con Beatriz.

¿Qué influencia ha tenido en su vida cofrade la Tertulia La Levantá?

Total aunque debo reconocer que no soy fundador. Entré en 1997 como socio aspirante porque antes era así el procedimiento y más tarde ya pasé a ser socio contertulio. A nivel cofrade he aprendido muchas cosas gracias a gente tan importante en la Semana Santa de Algeciras como Manuel García Campillo o Jorge Marín y por supuesto, mi padre [Juan Torres]. He tenido una gran influencia de todos esos cofrades antiguos que se embarcaron en esta aventura; La Levantá me ha aportado muchos conocimientos y en cierta medida se puede decir que cultura cofrade.

Conociéndole, alguna sorpresa no se descarta…

La exaltación en sí, en su planteamiento, es ya una sorpresa, la gente tiene que escucharla desde el cariño. Pero sí, dentro de la propia obra guardo alguna que otra cosilla que no quiero desvelar aún.

¿Las Semana Santa y las hermandades de Algeciras están mejor o peor tras la pandemia?

Las hermandades de Algeciras creo que siguen en la misma línea que antes de la pandemia. Se están reinventando porque la pandemia nos ha cambiado la vida y aunque el año pasado también vivimos una Semana Santa distinta, al menos pudimos disfrutar de nuestras Sagradas Imágenes de una manera muy especial, gracias a la muestra “La Pasión según Algeciras”. En definitiva, las hermandades van por buen camino y trabajando mucho, eso normalmente se traduce en buenos resultados para la evolución cofrade de la ciudad.

¿Qué Semana Santa cree que viviremos en este 2022?

Una muy bonita y especial. Cuento los días para ver salir a Jesús del Amor [la Borriquita]. Cuando se abran las puertas de los salesianos y salga la cruz de guía, estoy convencido que se va a escuchar una ovación unánime del pueblo que está deseando que Jesús y María en las calles de Algeciras. Además, Algeciras también necesita ya recuperar su Semana Santa.

Muchas gracias, suya es la palabra.

Agradezco esta oportunidad para hablar de la exaltación y quiero aprovechar para dedicársela a mi padre, Juan Torres, y a todos aquellos que han hecho posible que sea el exaltador de la saeta en su 25 aniversario. Recordar que La Levantá es una asociación creada por y para el engrandecimiento de la Semana Santa y en estos 25 años lo hemos cumplido.