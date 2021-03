La cofrade linense Dolores García Calvente cuenta las horas que faltan hasta este domingo, 21 de marzo, en el que la devoción, el sentimiento y la fe se abrazarán con las palabras para dar forma al pregón oficial de la Semana Santa de La Línea.

Un encargo que califica como "todo un regalo" por la oportunidad que le brinda de poder dirigirse a su pueblo desde la convicción cristiana y para el que ha tenido que esperar más de un año. García Calvente tenía encomendado pregonar en 2020 aunque la declaración del estado de alarma truncó aquella cita preparada con esmero. "Mis pregones están basados en vivencias. Mi vida está unida a Cristo, a María y a nuestra iglesia. Son mis raíces, los valores cristianos inculcados por mis padres", explica.

El acto, organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea, se celebrará en la parroquia de San Pedro a las 13:00 bajo estrictas condiciones de aforo forzadas por la pandemia. Algo que condicionará aspectos como el acompañamiento musical, que tendrá que ser a través de la megafonía, aunque García Calvente muestra una total capacidad de adaptación.

"Me hubiera gustado dar el pregón que había preparado para el año pasado, en el teatro de los Salesianos. Teníamos todo, incluida una banda de música de Estepona. Pero no pudo ser. Este año me encuentro con un pregón que va a ser verdadera Cuaresma. Va a ser ayuno, abstinencia y sacrificio, porque nuestros hermanos están sufriendo mucho. Levantaré la cabeza y echaré a muchísima gente de menos. Pero tengo que aceptarlo. En la aceptación está la realidad del cristiano", reflexiona.

García Calvente forma parte de las hermandades de La Salud desde su fundación, en el barrio de San Pedro, del Medinaceli desde el fallecimiento de su padre, así como de la Inmaculada Concepción, por ser la patrona de la ciudad. Ha sido pregonera de estas tres corporaciones a lo largo de los últimos años.

Ahora, desde el atril de San Pedro hilará recuerdos y emociones que además podrán ser seguidos a través de las redes sociales del consejo local linense para suplir la limitación de público presencial. "Creo que debemos seguir trabajando en las iglesias y mantener los cultos conforme a las normas siempre que sea posible. Trabajar por nuestra fe, por nuestra Semana Santa. Y si es con aforo limitado, adaptarse. Así, Cristo y María se acercan a la calle porque la gente lo necesita y porque los cofrades nos debemos a la gente", apunta.

La pregonera reconoce que la pandemia ha forzado a cambios en el texto para tener un recuerdo especial hacia quienes sufren por la situación que atraviesa el país. "Este pregón estaba dedicado desde el año pasado a una persona cuya identidad mantengo en el anonimato. Pero antes habrá una presentación en la que tendré un recuerdo para todos. El inicio del pregón irá dedicado a toda la gente que sufre por esta situación que estamos viviendo. Primero, para los familiares de quienes se han ido porque rara es la casa en la que no ha sucedido. Y también para quienes se están dejando la vida por ellos", comenta, en referencia a los sanitarios y personal de primera línea en la lucha contra el coronavirus.

El pregón de este 2021 hará un recorrido por todas las cofradías de la ciudad con pinceladas a numerosas anécdotas de cada corporación. En el cuerpo del texto, el habitual discurso por los pasajes de la Semana Santa se mantendrá. "El recorrido de Semana Santa, el recorrido por el triduo pascual del Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección vamos a vivirlo a tope", avanza García con emoción y entusiasmo. Sin nada de nervios. "Cuando en otras ocasiones he salido a dar un pregón me han preguntado si me encontraba nerviosa. ¿Por qué? Si voy al templo, que es mi casa, a hablarle a mi Padre y a mi Madre. Abro mi corazón y digo lo que siento", destaca.

La de este año será recordada como una Semana Santa atípica, sin las cofradías en la calle por segundo año consecutivo. Algo que no resta devoción y sentimiento a estos días tan señalados en el calendario cofrade, a juicio de Dolores García.

"Las hermandades no estarán en la calle pero estarán con nosotros en las iglesias para que visitemos a sus titulares"

"La Semana Santa se puede vivir de igualmente de una manera maravillosa. Las cofradías no estarán en la calle, pero vale tanto la gente cofrade y hay tantas ganas, quieren tanto a sus titulares que los van a preparar y estarán en las iglesias para poder ser visitados, para rezarles y disfrutar de ellos. No estarán en la calle pero estarán con nosotros. Y el triduo pascual del Jueves al Domingo de Resurrección se vivirá intensamente. Siempre con un sentimiento de cariño hacia las personas que están sufriendo tanto", apostilla.

Dolores García tiene finalmente palabras para la labor social de la iglesia ante el duro golpe de la crisis económica provocada por la pandemia. "La parroquia de San Pedro ayuda a 70 familias a la semana. Cáritas no para. La iglesia es la que está ahí, unida al más necesitado. Los católicos tendremos defectos, como todos, pero somos los que más ayudamos a los más necesitados mientras otros se dan golpes de pecho. Hay que ayudar a tantas personas que pasan por una situación tan triste. Nuestro cariño está siempre con ellos", concluye.