Brusco cambio de tiempo: el Domingo de Ramos se asoma entre nubes y claros en el Campo de Gibraltar y leve riesgo de lluvia

Algeciras/Este Domingo de Ramos, el Campo de Gibraltar se viste de primavera y Semana Santa, aunque con una pequeña advertencia en el cielo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión: entre las 14:00 y las 20:00 podrían registrarse lluvias escasas, justo en las horas clave para las primeras salidas procesionales. A partir de ahí, se espera que el cielo se abra definitivamente, dejando una noche sin precipitaciones.

A las cinco, cuando muchas cofradías pongan su cruz de guía en la calle, se esperan temperaturas agradables de entre 18 y 20 grados y un viento moderado de poniente.

Será, en cualquier caso, un escenario mucho más favorable que el del año pasado, cuando la lluvia empañó la jornada e incluso sorprendió a pasos ya en la calle. Este 2025, la Semana Santa arranca con moderado optimismo: la lluvia no está descartada, pero tampoco se espera con fuerza. Vermú, comida en familia, estreno de rigor y tarde cofrade siguen en la agenda, aunque con el paraguas a mano por si acaso.

San Roque: 300 años de historia y recorrido recortado

El Domingo de Ramos ha comenzado en San Roque Ciudad con la Solemne Procesión de Palmas y Olivos, que ha recortado su recorrido respecto a años anteriores ante la posibilidad de lluvias. El acto se ha celebrado en torno a la parroquia Santa María la Coronada, con una notable participación ciudadana y presencia institucional, entre ellas la alcaldesa accidental y delegada de Tradiciones, María del Mar Collado.

La bendición de las palmas tuvo lugar en la Plaza de Armas, a cargo del párroco José Manuel Sánchez Cote. Desde allí, la procesión discurrió por las calles Castillo, Siglo XX y Plaza de la Iglesia antes de entrar en el templo para celebrar la misa. Tras la eucaristía, está prevista la salida de la imagen de La Borriquita, con el recorrido habitual también sujeto a posibles cambios según evolucione el cielo.

Algeciras: la alegría de la entrada triunfal

A las 17:00 tiene prevista su salida la Hermandad Salesiana de La Borriquita desde María Auxiliadora, en Algeciras. Le seguirá un itinerario largo y emblemático hasta su recogida a las 21:30, pasando por la Carrera Oficial (18:45) y realizando estación de penitencia en la iglesia de La Palma. El paso de misterio contará con los sones de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas (Arcos de la Frontera), mientras que la Banda de Música Zamarrilla (Málaga) acompañará el palio de María Santísima de la Alegría.

También a las 18:00 saldrá desde el Corpus Christi la cofradía de la Oración en el Huerto, que recorrerá avenidas como Virgen del Carmen y Blas Infante hasta su recogida, ya de madrugada. Música de Málaga y Sevilla completarán la estampa sonora de la tarde-noche algecireña.

La Línea: dos Borriquitas y toda la ciudad volcada

La Línea de la Concepción acogerá dos procesiones a partir de las 17:00. La Hermandad Salesiana de La Borriquita partirá desde María Auxiliadora, con llegada a la Carrera Oficial a las 18:10 y recogida a las 22:00. La acompañarán Los Gitanos de Málaga (cornetas y tambores) y La Lira de Pizarra (banda de música).

A las 17:15 saldrá desde Santiago Apóstol la cofradía de la Flagelación y la Estrella, que recorrerá las calles más céntricas antes de recogerse hacia las 23:30. Contará con la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de los Ángeles (Sevilla) y la Banda de Música Amando Herrero (Algeciras).

Los Barrios: devoción desde San Isidro

También a las 17:00 está prevista la salida de La Borriquita barreña desde la iglesia de San Isidro Labrador. El cortejo recorrerá calles como Mayor, Santísimo, Cervantes y Consuelo, hasta recogerse a las 21:00, tras una estación de penitencia que reúne a familias y devotos en uno de los puntos neurálgicos de la Semana Santa local.

Tarifa: sin Borriquita, pero con emoción

En Tarifa, este año no habrá Borriquita. La Cofradía de Jóvenes ha decidido no procesionar para evitar daños en su conjunto escultórico, que supera el siglo de antigüedad. Pero la Semana Santa tarifeña no pierde ni un ápice de solemnidad: a las 19:30 saldrán desde San Mateo el Medinaceli y la Virgen de la Esperanza, con carrera oficial a las 22:00. Sonarán la Agrupación Musical Marbella y la Asociación Musical Pintor Manuel Reiné.