La vivienda del alcalde de San Roque amanece con pintadas relacionadas con el conflicto laboral de Valoriza

San Roque/La vivienda del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la Ermita de la localidad, catalogada como Bien de Interés Cultural, aparecieron este sábado por la noche con pintadas contra el regidor relacionadas con el conflicto que mantiene Valoriza, concesionaria de los servicios de limpieza viaria, edificios municipales, colegios y recogida de residuos urbanos. La empresa ha convocado huelga para los días 14, 16, 18 y 21 de abril para reclamar una subida salarial en el convenio colectivo.

Además de las pintadas, se volcó un contenedor en la entrada de la vivienda del regidor sanroqueño, que también ha denunciado en sus redes sociales que se hicieron grafitis en la vivienda de algún vecino. El comité de empresa de Valoriza se ha desmarcado de estos actos vandálicos a través de un comunicado en el que rechaza estos hechos.

"Pues desgraciadamente así concluyó la noche del sábado. Mi primer día de vacaciones en esta Semana Santa. Tuve una visita desagradable a casa. También algunas viviendas más de mis vecinos, que digo yo… qué culpa tendrán. Y hasta un Bien de Interés Cultural como es la Ermita de San Roque también ha sufrido las mismas pintadas. Existe un conflicto laboral en el Servicio de Limpieza Viaria y en el de Limpieza de Colegios, entre la empresa adjudicataria de los servicios, Valoriza, y los trabajadores, representados por su comité de empresa. Alcanzaron un acuerdo para desconvocar la huelga con mejoras salariales en 2025 y 2026, y seguir en una Mesa de Negociación en los próximos meses, con mayor diálogo los acuerdos se alcanzarán. Y con seriedad y responsabilidad esos acuerdos se firmarán, que es lo que aún falta desde el viernes por parte de los representantes de los trabajadores", ha indicado el primer edil

"¿Pero eran necesario estos actos vandálicos? Hay normas cívicas. Y también hay una jornada de un paro ilegal que nadie entendió. Derechos laborales todos. Conquistas económicas y sociales las que se negocien y se puedan pagar. En cuatro años ya son varias las mejoras. La principal la creación de 120 empleos estables y permanentes. Esa fue la mejor en 2021. Y aún hoy recibimos críticas políticas por ello. Nunca llueva a gusto de todos. Después de casi 14 años como alcalde es la primera vez que sufro este tipo de ataques y conflictos laborales. Hemos resuelto más de una veintena en estos años en muchos servicios de funcionarios, de laborales, de empleados de empresas públicas y también de servicios externos municipales. Muchos. Alguno o alguna debería reflexionar… pienso yo, libremente, en democracia. O como era eso de “la libertad de uno acaba donde empieza la del otro”. Pues así es desde hace más de 2 siglos…", indica el mensaje de Ruiz Boix.

La pintada en la ermita de San Roque. / E. S.

Comunicado del comité de empresa

El comité de empresa ha rechazado a través de un comunicado estos hechos. "Condenamos firmemente esos ataques que nada tienen que ver con este comité ni con nuestras legítimas reivindicaciones, y no sólo eso, si llegamos a tener conocimiento de quien lo ha hecho, no dudaremos en ser los primeros en denunciar a sus autores, porque somos los primeros perjudicados en que nuestra justa reivindicación no se vea empeñada por actos de indeseables. Mucho nos tememos que son personas ajena a la plantilla", indican los representantes de los trabajadores.

"En todo este tiempo que llevamos de negociación no hemos realizado ni un solo ataque personal contra el Ayuntamiento, ni hemos aceptado el apoyo político de fuerzas de la oposición, porque no hemos querido que nadie nos utilizara, porque nuestra lucha ha sido frente a la empresa. Nuestras mejoras, hasta hoy, sólo han venido por obligación, es decir, porque el Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional, y ni siquiera eso, porque para sumar el SMI, Valoriza incluye en su cómputo el plus de transporte que no forma parte del salario, por lo que estamos por debajo del salario mínimo interprofesional".

"Al igual que condenamos con toda contundencia, y con el mayor desprecio a sus autores, los ataques que ha recibido el Alcalde de nuestra localidad y alguno de los edificios de nuestro Ayuntamiento, y además le mostramos nuestra más absoluta solidaridad, también le pedimos que no haga valoraciones del conflicto para condicionar a la opinión pública a favor de la empresa y en contra de los trabajadores, o que al menos, se informe de los acuerdos que se hayan o no podido alcanzar preguntado al Comité, y no sólo a la empresa", señala el comité de empresa.

"Ni era necesario que algún desalmado cometiera actos de vandalismo, ni tampoco es necesario realizar valoraciones tergiversando la realidad para dirigir a la opinión pública frente a unos trabajadores pacíficos que son parte de este pueblo, todos ellos barrenderos y limpiadores, que todos los días limpian con total dedicación las calles y las instalaciones municipales. ¿Cómo vamos a cometer nosotros actos vandálicos contra aquello que todos los días cuidamos? ¿Era necesario acusarnos? ¿Era necesario tomar partido por la empresa en contra de los trabajadores? ¿Por qué no acudió el Ayuntamiento al acto de mediación al que fue emplazado para informarse de nuestros problemas?

La empresa Valoriza tiene una propuesta de acuerdo encima de la mesa desde esta mañana, en la que acepta la propuesta de subida salarial, pero se le deja claro para las negociaciones del convenio a las que estamos emplazados, que esa subida tiene que ser real, porque como ha ocurrido en el pasado, la empresa compensa las subidas con el incremento del salario mínimo interprofesional, y al final, terminamos igual, es decir por debajo del salario mínimo que permite la ley. Que se desconvoque la huelga depende ahora de la empresa. La dignidad laboral no es negociable", sentencia el comunicado.