Villa Las Nubes, un proyecto de Flow81 en Sotogrande, Premio Internacional de Arquitectura

El estudio Flow81 Architecture Lab, con sede en Málaga, ha recibido el Premio Internacional de Arquitectura 2024 en el apartado de viviendas particulares por Villa Las Nubes, que sobrevuela un bosque y que está situada en Sotogrande (San Roque). Este mismo grupo ha recibido otro galardón similar por Villa Waterfall (o Casa Flotante), que está ubicada en Marbella Club Golf, en el término municipal de Benahavís, en la provincia de Málaga. Veintiún proyectos de numerosos puntos del planeta optaban a estos premios en esta categoría.

Estos prestigiosos galardones, que están organizados por The Chicago Athenaeum en colaboración con The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies y Metropolitan Arts Press, reconocen anualmente las mejores y más significativas obras arquitectónicas, de paisajismo y de planificación diseñadas o construidas por los arquitectos más destacados del mundo, que serán exhibidas internacionalmente en ubicaciones como Milán, Atenas, Berlín, Estambul o Dublín y recogidas en una publicación.

Las obras presentadas a este galardón fueron evaluadas por un jurado internacional compuesto por destacados profesionales del diseño y la arquitectura como Claudia Donà (periodista y crítica de diseño); Karen Karapetian (arquitecto en Alexander Tischler LLC); Luke Pearson (cofundador y director de Pearson Lloyd) y Flavio Manzoni (vicepresidente senior de Ferrari Design).

Los integrantes del jurado subrayaron la innovación en el diseño, la sensibilidad medioambiental y la capacidad de los proyectos para adaptarse a su contexto.

La Villa premiada

Villa Las Nubes, iluminada

Flow81, responsable del proyecto de Villa Las Nubes, se puso como fin prioritario mantener los árboles, lo que suponía no tocar las raíces ni realizar excavaciones en el entorno. Por eso los arquitectos decidieron volar sobre el terreno, con lo que alcanzaban dos objetivos: respetar los pinos existentes y conseguir un magnífico jardín verde (sin gasto de agua) como son las copas de estos árboles.

Villa Las Nubes está rodeada por un jardín y unas vistas sin necesidad de mantenimiento. Es la naturaleza la que lo gestiona, a cambio de no ser dañada. El reto era conseguir una vivienda cómoda, respetuosa, privada y voladora; por ello, los diseñadores buscaron el nivel de acceso adecuado para ganar intimidad desde la calle y llegar a la copa de los pinos del lado opuesto.

Para mantener todos los pinos, el proyecto adaptó el suelo de la casa a los huecos que prporcionan estos, así los arquitectos se encuentran con una casa agujereada en planta donde las diferentes estancias vuelan, se unen, se separan... todo ello de forma orgánica y totalmente integrada en la naturaleza circundante, gracias a unas grandes fachadas correderas de cristal de suelo a techo que ayudan a difundir el concepto interior-exterior, pasando a vivir un todo con el entorno.

Vista externa de la Villa

Brillante trayectoria

Estos que llegan con los International Architecture Awards 2024 no son los primeros reconocimientos para Flow81,

fundado por Ignacio Merino, Gonzalo Merino y Lourdes Arregui. Sin ir más lejos el pasado mes de abril ya recibió otro por una construcción en esta misma zona residencial sanroqueña, el Europe 40under40® —otorgado por The European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies y el Chicago Athenaeum— por Villa Calle Grazalema,

Además de haber sido destacado a comienzos de este año por la revista Forbes, el estudio fue galardonado con un Good Design Award 2024 por su diseño sostenible, anteriormente en el programa "Europe 40under40®" 2023-2024 (The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies y The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design), que reconoce a los jóvenes talentos más prometedores en arquitectura y diseño de Europa.

En 2023 Flow81 recibió un Premio de Innovación Sostenible por un proyecto que fomenta la integración en sociedad de las personas sin hogar (BBVA y Grupo Joly). Además, el estudio ha recibido una Mención Especial en el Premio Andalucía de Arquitectura 2022 (Junta de Andalucía) y el Premio Especial Obra Joven en los Premios Málaga de Arquitectura 2022 y Accésit en 2024 (Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga) por varias villas de lujo en la Costa del Sol, entre otros.

Ignacio Merino, CEO de Flow81, afirma: "Casi no podemos creer que dos de nuestras villas hayan sido seleccionadas entre las 21 mejores del mundo. Aunque nuestra forma de entender la arquitectura ha sido siempre diferente y a veces ha chocado contra convencionalismos, nunca nos hemos desviado de nuestro camino. Estos premios son una innegable validación para todo el equipo”.