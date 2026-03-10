VIII Certamen Infantil y Juvenil de Poesía Ilustrada María Reboloso: creatividad y cultura en manos de los más jóvenes de San Roque

San Roque se prepara un año más para celebrar el Certamen Infantil y Juvenil de Poesía Ilustrada María Reboloso, una iniciativa que busca fomentar el interés por la poesía y la creatividad artística entre los estudiantes del municipio. Organizado conjuntamente por el colegio de Taraguilla y la Delegación de Educación del Ayuntamiento, el concurso está dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria y propone un reto doble: elaborar un breve poema acompañado de una ilustración que complemente la obra.

El certamen, en su octava edición, mantiene la filosofía de citas anteriores, ofreciendo libertad total de temática, forma y rima, lo que permite a los participantes explorar desde textos poéticos tradicionales hasta composiciones libres. Cada obra deberá ir acompañada de un título, ser original e inédita, y presentarse en un folio A4 con ilustración. En el reverso del folio deberán figurar los datos del autor.

Se establecen tres categorías según la edad y el curso académico de los participantes: la A, dirigida a estudiantes de Primero a Tercero de Primaria; la B, para Cuarto a Sexto de Primaria; y la C, destinada al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los textos de Primaria deberán contar con un mínimo de cuatro y un máximo de ocho versos, mientras que los de Secundaria oscilarán entre ocho y veinte versos.

El plazo de presentación de los originales finaliza el próximo 27 de marzo, fecha en la que también se realizará la entrega de premios. Los ganadores de cada categoría recibirán cheques para material escolar valorados en 100, 150 y 200 euros, mientras que los derechos de las obras premiadas pasarán a manos de los organizadores, quienes podrán editar las obras finalistas y ganadoras.

Los trabajos podrán entregarse manuscritos o mecanografiados, y serán evaluados por un jurado designado por la Delegación de Educación, que valorará la calidad literaria, la ilustración y la presentación de las obras. Cada centro escolar remitirá los trabajos en sobre cerrado indicando en el exterior: Certamen Infantil/Juvenil de Poesía “María Reboloso”, nombre del centro y categoría de los trabajos, y la dirección del edificio Diego Salinas, Pabellón A, Plaza de las Constituciones s/n, 11360 San Roque.

La teniente de alcalde delegada de Educación, Belén Jiménez, presentó recientemente las bases del certamen, destacando la importancia de este tipo de convocatorias en el contexto educativo local. “Volvemos a apostar no solamente por la educación convencional, sino por fomentar la poesía en los centros del municipio; esto se suma a los proyectos que desde la Delegación de Educación ponemos en marcha a lo largo de todo el curso escolar”.

Además, la delegada agradeció la implicación de la comunidad educativa del CEIP Taraguilla en la continuidad de un certamen que rinde homenaje a la memoria de María Reboloso, fallecida directora del centro y amante de la cultura.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Roque y el CEIP Taraguilla refuerzan su apuesta por la cultura y la educación artística, ofreciendo a los jóvenes del municipio la oportunidad de expresar su creatividad y acercarse a la poesía de una manera lúdica y formativa, manteniendo vivo el legado de María Reboloso.