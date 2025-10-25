La Legión llena de orgullo la Plaza de las Constituciones de San Roque en el homenaje al histórico Pavía 19

San Roque ha vuelto este sábado a sentir el paso firme de la historia bajo el eco de los tambores y el brillo de los uniformes legionarios. Con motivo del 30 aniversario de la disolución del Regimiento de Infantería Pavía nº19, la ciudad ha rendido homenaje a su legado con una jornada repleta de emoción, orgullo y recuerdo.

El acto central ha sido el desfile del Cuarto Tercio de la Legión, que ha llenado de público la Plaza de las Constituciones a mediodía. Vecinos y visitantes han seguido con respeto y entusiasmo la formación de los legionarios, en un ambiente solemne y a la vez festivo. “Es una oportunidad para conocer más de cerca la historia militar de San Roque, tan unida a nuestro municipio”, destacó el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, acompañado por la edil de Tradiciones, María Collado.

Antes del desfile, el Teatro Juan Luis Galiardo acogió la conferencia Origen de los tercios españoles. Pavía, su consagración definitiva, a cargo del coronel del Ejército de Tierra Manuel Casas Santero, del Instituto de Cultura e Historia Militar. En ella se recordó la herencia de los tercios españoles, que entre 1525 y 1625 dominaron los campos de batalla de Europa, marcando un siglo de gloria militar.

El homenaje se completó con un izado solemne de bandera en la misma Plaza de las Constituciones como tributo a los caídos. Las autoridades locales, con el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix a la cabeza, agradecieron especialmente la colaboración de la Asociación de Veteranos Pavía 19 y del Ejército de Tierra, cuyo empeño ha hecho posible que la memoria del regimiento siga viva.

El Regimiento de Infantería Pavía nº19 tuvo su última ubicación en el antiguo acuartelamiento de lo que hoy es el Complejo Diego Salinas, un espacio que aún guarda el eco de los pasos marciales de generaciones de soldados.